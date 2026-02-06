Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Rosa Rodríguez ya forma parte de la historia de la televisión tras llevarse el mayor bote repartido nunca en Pasapalabra. Más de cinco millones de espectadores siguieron el desenlace del rosco que le dio 2.716.000 euros y una audiencia récord. Horas después, la ganadora explica cómo vivió el momento, cuánto hay detrás de ese acierto final y qué planes tiene ahora.

La emoción del rosco volvió a paralizar a medio país. El acierto final de Rosa Rodríguez en Pasapalabra no solo le dio un bote histórico de 2.716.000 euros, sino que llegó a dejar una audiencia del 45.5%, una cifra excepcional. Más de cinco millones de personas vieron en directo el momento que ya es historia de la televisión. Rosa reconoce que aún le cuesta asimilarlo: "Con mucha adrenalina, mucha euforia y muy feliz de estar viviendo todo esto", explica, todavía desbordada por lo ocurrido.

El acierto que nadie esperaba

Toda España se hace la misma pregunta: cómo fue capaz de acertar "Morrell", el apellido de un jugador de fútbol americano de los años 60. Para Rosa, la respuesta está en el trabajo silencioso de años. Más de cuatro años estudiando. "Ahí está la dificultad de este programa", asegura.

Para ella, no hay dudas: "Pasapalabra es el programa más difícil de la televisión en España, y no sé si de Europa o del mundo". Explica que no basta con cultura general. "Requiere muchísima preparación. Como se preguntan tantas cosas improbables, buscas en tu cabeza qué cosas improbables puedo estudiar"

Una audiencia millonaria

Rosa llevaba un año participando en un programa que, como ella misma dice, "hace datos estratosféricos cada día". Aun así, confiesa que nunca terminó de ser consciente del alcance real. "Todavía no lo había asimilado. Ahora, con las cifras de este bote, menos aún. Me llevará mucho tiempo".

Planes tras el bote

Sobre su futuro, Rosa lo tiene claro y habla sin grandes extravagancias. "Quiero invertir el dinero en una vivienda propia, que es mi gran ilusión en la vida", explica. Después, su idea es sencilla: "Vivir tranquila, vivir el tipo de vida que he vivido hasta ahora, pero sin la presión económica".

Hasta ahora, Rosa daba clases de inglés y de español, y no descarta seguir vinculada a su profesión. De momento, se permite disfrutar del momento, sabiendo que su nombre ya queda ligado para siempre a uno de los hitos más recordados de la historia de Pasapalabra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.