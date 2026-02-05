Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Leal recuerda el momento de la entrega del mayor bote de la historia de Pasapalabra: "Fue muy emocionante"

Manu y Rosa acumulan el mayor bote de la historia de Pasapalabra, y por fin se dará a conocer quién se lo ha llevado. Son 2.716.000 euros los que se esconden tras el rosco de 25 palabras, y un dúo que ha acompañado a los espectadores durante más de 300 programas.

Paula Hidalgo
Publicado:

Esta noche, el presentador del mítico programa de Pasapalabra, Roberto Leal, entrega el mayor bote de la historia del concurso. Manu y Rosa se disputan el premio, que alcanza los 2.716.000 euros. Tras más de 300 programas el duelo llega a su fin, aunque quedará para siempre en la historia de la televisión.

Un bote histórico

El presentador no ha querido revelar ningún detalle: "El único spoiler es que se lo lleva la primera persona que llegue a completar las 25 palabras". Nada revelador, "pero es que hay que verlo", asegura Roberto. Será a las 23:00 horas cuando se de a conocer el nombre del ganador, pero antes, tanto Manu como Rosa mostrarán más de su vida detrás de cámaras en un documental especial en el horario habitual del programa, a las 20:00, y después Pablo Motos les entrevistará en El Hormiguero, justo antes del momento del bote.

Lo que sí ha compartido Roberto Leal ha sido cómo vivió él la entrega del premio. Aunque no es el primer bote que ha podido anunciar, asegura que no es capaz de acostumbrarse: "Fue muy grande, muy emocionante". Y no sólo se refiere a la reacción de la persona que se lo lleva, sino también a la que le acompaña. Aunque la felicidad y la emoción protagonizan el final del paso por el programa del gran dúo, el presentador también deja un hueco para la tristeza: "Se les echa de menos porque son como de la familia".

