Cuándo son los premios Goya 2026: fecha y hora de la gala

Con un ordinario ‘caliente que sales’, el Galardón de la Academia de Cine de España, la estatuilla que representa el busto de Francisco de Goya, ya está preparada para darlo todo es la cuadragésima edición de los premios del séptimo arte. El 28 de febrero, sábado, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona se llena de directores, actores, músicos, en definitiva, artistas, para celebrar el cine español.

No es la primera vez que los premios Goya se otorgan fuera de la capital de España. También se han celebrado en ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada. Este año Barcelona es la elegida para estos importantes premios del cine español, antesala de los Oscar estadounidenses.

Cuatro décadas de cine ‘made in Spain’

Esta es una edición muy especial puesto que han pasado ya cuatro décadas de aquella primera celebrada en el Cine Lope de Vega de Madrid. Poco imaginaba entonces el actor Fernando Rey, encargado de presentar el evento que, tras 40 años, seguiríamos celebrando el buen hacer del cine en nuestro país.

Y es que ha pasado de todo en estos años, desde el salto cultural de los 90 con la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona o la apertura del museo Guggenheim hasta el cambio de la peseta al euro, la aprobación del matrimonio igualitario y la llegada de un nuevo rey en 2014.

El cine español también ha vivido momentos históricos: Mar adentro y El laberinto del fauno triunfaron en los Oscar, Dolor y gloria volvió a llevarnos a Hollywood y Alcarràs conquistó Berlín. Incluso una pandemia cambió nuestra forma de consumir cultura y lo que nos atañe, el cine.

Los Goya 2026: presentadores y Goya de Honor

Para celebrar esta edición tan especial, los elegidos han sido el actor gallego Luis Tosar y la cantante catalana Paula Ribó, artísticamente conocida como Rigoberta Bandini. Ellos conducirán una gala que promete ser innovadora, dinámica y de una gran diversidad, como apuntan los presentadores.

Por otro lado, las películas favoritas a estos premios son "Los domingos" (que alcanza las 13 nominaciones) y está dirigida por Alauda Ruiz y "Sirat" (con 11), dirigida por Oliver Laxe. Entre otros nombres se oyen las películas "Maspalomas", "Sorda", y "La cena".

El Goya de Honor recae este año en el ovetense Gonzalo Suárez, que cuenta con una amplia trayectoria como director, guionista, productor, escritor y periodista deportivo. Como recalcan en la propia de los premios Goya, un «creador que lleva 60 años simultaneando el cine y la literatura, y apostando por la imaginación y la fantasía frente a la realidad y las formas narrativas usuales».

Para ir abriendo boca, y si todavía no has visto alguna de las 32 cintas nominadas, la Fundación SGAE presenta su ya clásico ciclo de cine en la Sala Berlanga de Madrid. Allí y hasta el día de la gala (20 de febrero) podrás disfrutar de lo mejor del cine español. Y no olvides conectar con la gala en directo el sábado 28. ¡Una cita artística que no te puedes perder!

