Muere el periodista Carlos Hernández de Miguel a los 56 años

Fue corresponsal de guerra de Antena 3 en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak, responsable de Comunicación del PSOE y escribió varios libros como 'Los últimos españoles de Mauthausen'.

El periodista y escritor Carlos Hernández de MiguelEFE

Juan Muñoz
Publicado:

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel ha fallecido en Huesca con 56 años a causa de una enfermedad contra la que llevaba tiempo luchando, tal y como han confirmado fuentes de su entorno.

Hernández comenzó su carrera en Antena 3, donde fue cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados. Más tarde sería también corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak.

El periodista dedicó también parte de su tiempo a la investigación sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles que fueron deportados a campos de concentración nazis.

Fruto de esta investigación escribió varios libros como 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015) y 'Los campos de concentración de Franco' (2019).

Además, Hernández ejerció también labores de asesor de comunicación política y empresarial, llegando a ser responsable de Comunicación del PSOE. Este miércoles 11 de febrero habría cumplido 57 años.

Sánchez: "Echaremos de menos su integridad"

El presidente del Gobierno se ha pronunciado en redes sociales tras la muerte del periodista y escritor de 56 años.

"Supo hacer compatible el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad. Fue un hombre honesto. Nos ha dejado Carlos Hernández, que quiso tanto como fue querido. Echaremos de menos su integridad", ha escrito el presidente del Gobierno a través de su cuenta oficial de 'X' (antiguo twitter).

