Hallan en Urbasa el esqueleto casi completo de un bisonte de 4.000 años, un descubrimiento "único" en la Península Ibérica

Un equipo de investigadores ha descubierto en la Sima Arrafela, dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía (Navarra), un esqueleto casi completo de bisonte de hace unos 4.000 años, que podría marcar un antes y un después en el estudio de la fauna prehistórica de la Península Ibérica.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, han presentado este lunes el descubrimiento en los Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra.

Los restos, que fueron descubiertos en una intervención arqueológica que comenzó en 2024 y culminó con su recuperación en octubre de 2025, han sido datados por radiocarbono y situados en el final del Calcolítico. Además, entre las costillas del animal se encontró una punta de flecha de cobre, un detalle que sugiere que fue cazado por pobladores humanos de la época.

Según el análisis preliminar, el animal podría tratarse de un bisonte europeo (Bison bonasus) adulto joven, un dato que aún tiene que confirmarse con los análisis de ADN que han realizado, y se estima que el mamífero podría rondar los 850 kilos. Este acontecimiento podría ser único en la Península Ibérica, ya que, si fueran restos de un bisonte europeo, sería la primera evidencia de esta especie en la península ibérica.

Otra hipótesis que manejan los científicos es que los huesos correspondan a un ejemplar del denominado 'Clado X', un linaje genético de bisontes poco conocido hasta ahora.

Otros hallazgos en la excavación

El esqueleto, parcialmente articulado y en un extraordinario estado de conservación, no es el único hallazgo de la sima. La excavación también ha sacado a la luz restos de otros animales prehistóricos como los de un león de las cavernas (Panthera spelaea), una especie extinguida hace unos 12.000 años. Se trata del tercer ejemplar documentado en Navarra y el que mayor cantidad de restos ha aportado hasta la fecha. Junto a ellos han aparecido huesos de un gallo lira y de otra ave rapaz.

La presidenta Chivite subrayó la importancia del descubrimiento para entender “las sorpresas que nos está dando la arqueología” y cómo estos restos permiten conocer mejor el clima y los ecosistemas del pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.