Carmen Rosa Toledo López se corona como la gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene a su Gran Dama de este 2026, en una gala que reúne sobre el escenario a las candidatas más mayores del Carnaval.

Carmen Rosa Toledo López se alzó con el título de Reina veterana este domingo por la noche tras desfilar con su fantasía 'La suerte de reencontrarnos', diseñada por su hijo, Jonás Hernández Toledo y representando a Contenur S.A. Para esta jubilada antigua celadora y amante del carnaval y de la música, no era la primera vez; madre e hijo ya se habían presentado en 2020 y 2024, consiguiendo el título de primera dama.

La ganadora, que actuó en la novena posición sobre el escenario del parque Santa Catalina, recibió como premio, además del cetro de Reina veterana, un cheque regalo de 500 euros para cuidados personales, cortesía de Hebe, Centro de Envejecimiento Activo.

La gala de elección de la Gran Dama del Carnaval reunió a once candidatas, que desfilaron con sus coloridas fantasías en una velada llena de emoción, elegancia y espíritu carnavalero. Además, la ceremonia estuvo marcada por un anuncio muy especial, la creación en la ciudad de un Museo del Carnaval en 2027.

El espectáculo comenzó a las 21:00 horas con la obertura en la que llegaba un autobús turístico con decenas de visitantes. La actriz Lili Quintana, en el papel de guía, conducía a los asistentes por un recorrido en el que participaron los personajes del Carnaval, y se representaron actuaciones musicales a cargo de Los Nietos de Kika y de Pepe Benavente, que interpretó el himno del Carnaval.

Tras la presentación del jurado, las once flamantes aspirantes al título desfilaron sobre el escenario con sus fantasías en una gala presentada por la pareja televisiva formada por Wendy Fuentes e Ibán Padrón.

Carmen Rosa Toledo López se alzó con el título de Gran Dama, y la acompañaron sus cuatro Damas de Honor. Elisa Domínguez, representante de la A.V. La Apolinaria, fue elegida primera Dama de Honor con la fantasía '¡Todo por él!', diseñada por Isidro Javier Pérez Mateo.

Paqui Guarda Diepa, en representación de la A.V. Ayatima, se convirtió en la segunda Dama de Honor con la fantasía 'Monarca azul', que en esta ocasión era de creación propia. El título de tercera Dama de Honor recayó en Ángela del Rosario Tavío Medina, de la Asociación Cultural La Mayordomía de Tamaraceite, con la fantasía 'Renacer', de los diseñadores Aythami y Omar Rodríguez. Y como cuarta Dama de Honor de la Corte, la elegida fue Sonia Acosta Díaz, representante del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con la fantasía 'Eterna', diseñada por Julio Vicente Artiles. Todas las Damas recibieron como premio un cheque regalo de 200 euros, también otorgado por Hebe.

El fallo del jurado y la entrega del cetro a la nueva Gran Dama estuvieron a cargo de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la gala contó con las actuaciones musicales de Pepe Benavente, Pedro Daktari y la filarmónica Los Nietos de Kika, dando lugar a un espectáculo lleno de música, color y tradición carnavalera.

