Una peluquera albanesa, ganadora de un concurso de vestidos de novia hechos con papel higiénico

Muchas niñas han jugado alguna vez a hacerse un traje de novia con papel higiénico. En Estados Unidos desde hace nueve años hay un concurso en el que se dota de 1.500 euros el que esté mejor hecho.

En esta ocasión, la ganadora ha sido una peluquera albanesa, Mimoza Haska. Ha diseñado un traje en el que la falda está compuesta por multitud de volantes y el pecho adornado con flores en relieve.

"Me gusta el arte que es diferente, los diseños diferentes, las cosas artesanales. Así que no he tenido una razón particular para hacer esto, simplemente porque me gustaba, sin pensar en lo que podía conseguir".