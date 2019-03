Paloma Gómez Borrero: "El Papado no son sólo gestos, sino acciones"

El papa Francisco ha traído "esperanza e ilusión a un mundo que tiene un panorama oscuro", ha afirmado hoy la periodista Paloma Gómez Borrero durante la presentación del libro que ha escrito sobre el nuevo pontífice, del que no duda en revelar detalles personales como que "canta muy mal". 'De Benedicto a Francisco: el cónclave del cambio', editado por Planeta, es una obra "nocturna" ya que ha sido escrita por Gómez Borrero "por las noches y en un tiempo récord", según iban sucediendo los acontecimientos en el Vaticano, ha confesado la autora, aunque le ha resultado "fácil" porque recoge sus "vivencias y recuerdos".

Ha destacado que atesora en su currículum cuatro cónclaves y una renuncia papal y que ésta se la "estaba oliendo" por el deterioro físico que veía en Benedicto XVI, del que ha resaltado su trabajo en contra de la pederastia y otros escándalos que han salpicado en los últimos tiempos al Vaticano. Además, ha dudado de que se pueda volver a ver en imágenes al papa emérito del que sabe, por sus contactos, que "está muy mal, tiene una cosa bastante grave".

El Papa "canta muy mal, no entona", según Gómez Borrero

Sin embargo, Gómez Borrero ha confesado que la elección de Jorge Mario Bergoglio no se la esperaba por haberle desechado de su lista de posibles candidatos tras haber quedado empatado en el anterior cónclave y porque no creía que fueran a elegirse cardenales mayores de 71 años. Ha comentado que sí le "gusta mucho" el nombre elegido porque había dicho en alguna ocasión que quería "un papa Francisco de Asís del siglo XXI", y que cuando salió Bergoglio al balcón de la Santa Sede no le reconoció porque "ha engordado mucho".

Solo le conocía "de vista", cuando le vio una vez comiendo una ensalada y unos conocidos le comentaron que se trataba del cardenal de Buenos Aires, "un hombre sencillo, humilde y austero incluso cuando come". "No le gusta viajar, venía poco a Roma", según Paloma Gómez Borrero.

Además, la corresponsal ha asegurado: "Solo habla italiano para no hacer diferencias" y "canta muy mal, no entona". "No tiene por qué cantar bien, yo cantaba como Francisco en el colegio y me decían que cantara por dentro", ha comentado riéndose esta periodista que llegó a realizar con Juan Pablo II 102 de los 104 viajes que realizó por el mundo.

La periodista ha vaticinado que Francisco terminará viviendo en la residencia papal "por temas de seguridad", quizá cuando se retiren todas las cosas de Benedicto XVI, ya que al estar en la residencia Santa Marta tiene "a toda Italia en un vilo por si le pasa algo" y se suceden "leyendas urbanas" sobre los sitios donde los romanos dicen que se le encuentran.

Preguntada sobre el beso que el papa dio a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el encuentro que mantuvieron, Gómez Borrero ha manifestado que fue una "maniobra" de ella para "firmar la paz". Asimismo, ha dicho que, aunque es "cercano", le da la impresión de que Francisco "tiene pulso".

El papa cumple el próximo sábado un mes en el Vaticano y Gómez Borrero espera que a sus actos se unan acciones y, por ello, reconoce que está esperando el nuevo nombramiento del secretario de Estado, quien tendrá que tratar con "una curia muy complicada", a la que cree que hay que "desburocratizar".

"Tolerancia cero y transparencia total" son otras de las promesas de Francisco que lleva a cabo, según esta experta, que cree que "está siguiendo las líneas marcadas" por su predecesor y los escándalos vaticanos "se están atajando con mano dura". A la presentación del libro ha acudido un "gran amigo" de Paloma Gómez Borrero, el padre Ángel, quien ha reconocido que ha tenido mucho contacto con Bergoglio en sus viajes sociales a Argentina.