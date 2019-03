Juan José Padilla será el primero en pisar la arena de La Monumental después de la prohibición de los toros en Cataluña. Minutos antes de la corrida ha intervenido en directo en los Informativos de Antena 3.

P-Una corrida con significado ¿cómo afronta usted el paseíllo de hoy? ¿Cómo están los ánimos?

R-Me encuentro con dos sentimeitnos muy enfrentados. Por una parte siento la tristeza de no tener la libertad en el mundo taurino que desearíamos; y por otra, siento un reto especial como torero. Creo que estoy capacitado para tener retos importantes en mi carrera, y hoy es uno de ellos.Estar defendiendo la fiesta en la plaza que es mi obligación, y además disfrutando de una corrida que creo que será especial.

P- Qué opina de la decisión del Parlament de prohibir las corridas, ¿cree que atiende a razones "animalistas" -en defensa del animal- o sólo "politicas"?

R- Pues pienso que es política y no es la primera vez. Desde la época de Carlos III creo que ya venían quitando la fiesta de los toros y 200 años despues estamos todavía; y 200 años pasarán y seguirmeos toreando. Los toreros debemos seguir defendienddo la fiesta en la plaza y los políticos peleando por ella.



P- Nacionalistas y socialistas catalanes han dicho no a la Fiesta y, sin embargo, permiten por ejemplo, los Correbous.¿Usted cómo lo ve?

R-Yo entiendo que habrá personas que les guste los Correbous, igual que en Cataluña hay gente a la que le gustan los toros y defiendan todo tipo de fiestas. Yo creo que el respeto está en defender lo que a cada uno le guste. No podemos defender que le quiten el Correbous porque tambien es una fiesta tradicional y habrá a quienes les guste.

P- Ustedes ya se han reunido para decidir cómo defender el mundo del Toro. ¿QuÉ estrategia van a seguir? ¿Quieren sentarse con el Gobierno?

R-Sí, por supuesto. Además estamos representados por matadores de toros, por el colectivo taurino; y deseamos estar reunidos con el Ministerio de Cultura y esperamos no quedarnos de brazos cruzados.Estaremos dispuestos a afrontar todo por defender nuestra fiesta.