Pablo Alborán se atreve con el fado en su nuevo disco con el tema 'Perdóname'

Pablo Alborán saca un nuevo disco que saldrá a la luz en noviembre de 2011 con la canción 'Perdóname' (en la que colabora la cantante portuguesa Carminho) como primer single. Se trata de un trabajo grabado en directo y en acústico, tal y como habían solicitado los fans del artista en las distintas redes sociales, según ha manifestado la discográfica EMI.

'Perdóname' es la carta de presentación de un CD+DVD grabado en directo. Cantada en español, junto a Carminho Rebelo de Andrade, se trata de un tema que se ubica a camino entre la balada y el fado. Carminho, de 25 años, es hija de la fadista Teresa Siqueira y comenzó a cantar en público a los 12 años en locales de Lisboa.

El nuevo trabajo de Pablo Alborán incluye 15 canciones: 'Desencuentro', 'Solamente tú', 'Miedo', 'Caramelo', 'Vuelve conmigo', 'Me colé por la puerta de atrás', 'Volver a empezar', 'Loco de atar', 'Ladrona de mi piel', 'No te olvidaré', 'Perdóname', 'Te he echado de menos', 'Cuando te alejas', 'Solamente tú' (con Diana Navarro) y 'Perdóname' (con Carminho en español). De estas canciones, No te olvidaré y Te he echado de menos son nuevas y Cuando te alejas sólo aparecía como bonus track en la edición digital iTunes. El DVD también ofrece un 'making of' de la grabación y Habitación 155.

Antena 3 Noticias emitirá en las Noticias de las 9, presentadas por Lourdes Maldonado, una entrevista exclusiva con el artista en el que desgrana su nuevo trabajo.