El Sónar se prepara para celebrar sus 30 años con artistas como Bad Gyal, Ángel Molina o Eric Prydz

Barcelona se convierte estos días en el epicentro de la música y el arte de vanguardia. Como cada mes de junio, llega a la ciudad condal Sónar, el festival que reúne a artistas y público de todo el mundo, atraídos por la innovación.

Este año, del 15 al 17 de junio más de 100 actuaciones se dan cita en los diferentes espacios de Fira Barcelona -Fira Montjuïc acoge el Sónar de día y Fira Gran Vía de l'Hospitalet, el Sónar de noche-.

"Aquí descubrimos la música que aún no conocemos"

Pero este año, además, el festival está de celebración, ya que cumple la friolera de 30 años. Sus directores cuentan que, desde que nació en el año 1994, Sónar se convirtió en algo más que un festival de música. Tal y como explican, "aquí descubrimos la música que aún no conocemos".

De hecho siempre se ha concebido como un laboratorio experimental de ideas en el que la creatividad y la tecnología se han puesto, durante años, al servicio de la música a través de propuestas arriesgadas, innovadoras y vanguardistas.

"El más espectacular de la historia del festival"

Fiel a su nombre, Sónar es un detector de sonidos que refleja y amplifica el presente y el futuro del panorama musical, difundiendo las propuestas artísticas más influyentes del momento.

Por eso no es de extrañar que, además de las sesiones musicales, Sónar apueste por un show único. Tal y como sus organizadores relatan, es "el más descomunal y espectacular de la historia del festival".

Uno de los líderes del 'house' progresivo, Eric Prydz, presentará 'HOLO', el show electrónico más potente del momento. Se trata de un espectáculo 100% inmersivo generado mediante hologramas proyectados sobre un juego de pantallas de dimensiones colosales y un despliegue de lásers que inundan toda la pista de baile. De hecho, este espectáculo solo se ha visto en Coachella (en EEUU) y en el festival Ultra en Miami.

Esta edición el cartel cuenta con la presencia de Bad Gyal, quien ya visitó el Sónar en 2017 y 2019. Ahora, la artista catalana vuelve convertida en ídolo global e icono de una generación para presentar en directo los temas de su inminente álbum de debut, así como los grandes éxitos de su carrera.

Dentro de la programación musical destacan Aphex BICEP live, Fever Ray, Peggy Gou, Little Simz, Oneohtrix Point Never, Black Coffee, Solomun, La Zowi, Samantha Hudson, The Blessed Madonna, 2manydjs invite Peach & Tiga, Shygirl, Carles Viarnès & Alba G. Corral y Honey Dijon, entre muchos otros nombres.

Cada año pasan por este festival más de 120.000 personas de 120 países.

Ángel Molina, cerrando Sónar de nuevo... 30 años después

30 años después de cerrar el primer Sónar, Ángel Molina volverá a ser la apuesta para el gran fin de fiesta. Uno de los Dj´s más queridos del festival pondrá el broche a esta gran celebración.

Después de tres décadas y más de 100 ediciones en todo el mundo desde su nacimiento, Sónar sigue desdibujando los límites del festival y forjando conexiones entre público, géneros y disciplinas creativas.

SONAR+D

Sónar+D 2023 se centrará en el impacto de la Inteligencia Artificial en la música y las artes audiovisuales e interactivas mediante un amplio programa de actividades para profesionales y público general que ocuparán la totalidad del Palau de Congressos de Fira Montjuïc de 10:00 horas a 21:00 horas y se extenderán por otros espacios de Sónar de Día.