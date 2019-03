La familia del fallecido abrirá un proceso judicial contra Ortega Cano

Así, según el nuevo parte médico emitido por el hospital universitario Virgen Macarena de Sevilla, Ortega Cano "prosigue su estado sedoanalgesiado" y con "estabilidad hemodinámica", sin que, no obstante, se den otros signos de disfunción orgánica ni nuevas complicaciones.

El accidente de tráfico tenía lugar alrededor de las 22,40 horas de este sábado, cuando el vehículo del ex matador de toros colisionó frontalmente con otro en el kilómetro 28 de la carretera A-8002 que une la capital hispalense con Castilblanco de los Arroyos, en concreto, a la altura de la urbanización La Colina. A consecuencia del impacto, falleció el conductor del otro vehículo, identificado como C.P.C., de 45 años de edad.

Como consecuencia de la colisión frontal entre los vehículos de ambos, se produjo un segundo impacto de otro automóvil con el vehículo que era propiedad de la persona que ha muerto, si bien, este conductor resultó ileso. El Grupo de Atestados de Tráfico de la Guardia Civil ha abierto una investigación al objeto de esclarecer las circunstancias del suceso, aunque por el momento las primeras hipótesis apuntan a que el ex matador de toro invadió el carril contrario provocando la colisión mortal.

En este sentido, fuentes de la investigación han informado de que José Ortega Cano conducía a una velocidad "inadecuada", si bien no muy superior a la permitida en ese tramo de carretera, y en un momento dado invadió el carril contrario colisionando con el otro vehículo. Las fuentes han aclarado que, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, no pudo ser sometido a la prueba de alcoholemia, aunque, según el testimonio de los médicos que lo atendieron, el ex matador de toros no presentaba síntomas de haber ingerido alcohol.

También ha trascendido que un vecino de la localidad de Burguillos llamó al servicio de Emergencias 112 en la noche del sábado alertando de que un coche del mismo modelo y color y de características "muy similares" al vehículo con el que, con posterioridad a esta llamada, Ortega Cano colisionó, circulaba de manera temeraria por las calles de este municipio, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Un portavoz de la familia de Carlos Parra, el hombre fallecido en el accidente, ha confirmado que van a personarse en el procedimiento judicial contra el torero, porque lo consideran responsable del accidente. El juez ha ordenado al hospital que se guarden las posibles muestras de sangre extraídas al diestro. El informe técnico de la Guardia Civil sobre el choque debe estar terminado en diez días.