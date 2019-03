Olivia Culpo, la nueva Miss Universo gana la octava corona para EEUU

La estadounidense Olivia Culpo, coronada Miss Universo 2012, dijo, minutos después de hacerse con el título, que espera que este triunfo sirva para "levantar el ánimo a la gente y eleve el espíritu de la población a pesar de las últimas tragedias", en alusión a la matanza en la escuela de Newton donde murieron 27 personas, entre ellas 20 niños.

Flanqueada por el magnate Donald Trump, propietario del certamen, Culpo afirmó que el premio le suponía "un gran honor" y se mostró orgullosa de haber representado a Estados Unidos "en un concurso de prestigio internacional".

Olivia Culpo superó en el tramo final a la filipina Janine Tugonon y a la venezolana Irene Sofía Esser Quintero y recuperó para Estados Unidos la corona de Miss Universo, 15 años después del último triunfo de su país, cuando en 1997 fue proclamada ganadora la hawaiana Brook Mahealani Lee.

Es el octavo título para Estados Unidos. Previamente se alzaron con la victoria Miriam Stevenson (1954), Carol Morris (1956), Linda Bement (1960), Sylvia Hitchcock (1967), Shawn Weatherly (1980), Chelsi Smith (1995) y Lee. Miss Brasil (Gabriela Markus) y Miss Australia (Renae Ayris) quedaron eliminadas en la última fase.

Culpo, de 20 años, se ganó al público con su respuesta a la pregunta efectuada por la mexicana Ximena Navarrete, miembro del jurado y ganadora de Miss Universo en 2010. La modelo fue preguntada por alguna experiencia en su vida que nunca repetiría. Su respuesta fue: "De cada experiencia, ya sea buena o mala, se aprende algo. Así es la vida. Posiblemente me arrepienta de no haber sido más cariñosa con mis hermanos siendo pequeña, porque cuando creces te das cuenta de cuánto los quieres realmente".

Originaria de Rhode Island y amante del cine y la música, Culpo tiene cuatro hermanos. Sus padres son fervientes amantes de la música y todos sus hijos aprendieron a tocar distintos instrumentos en su infancia, siendo el violonchelo el elegido por la modelo, según la web oficial del certamen.

La venezolana Quintero, estudiante de Artes Escénicas, anhelaba hacerse con el título principalmente por la beca que otorga la organización en la New York Academy of Filming, el mismo camino que ya recorrió su compatriota Dayana Mendoza. Cautivó a los espectadores con su desparpajo y sus ojos color café, pero no resultó suficiente en parte porque, a tenor de la reacción del público, probablemente no convenció su respuesta a la pregunta sobre qué ley no existente día propugnaría para que se pusiera en vigor de inmediato. Contestó en inglés que "todas las leyes constitucionales ya están en efecto" y alargó su discurso con un ejemplo relacionado con su afición al surf.