Dwayne Johnson presenta en Madrid 'Black Adam', un superhéroe atípico, y nos da un consejo para estos tiempos convulsos

Tenemos superhéroe nuevo en la oficina. No se llama Farala (esta referencia la pillarán solo los lectores más talluditos), se llama 'Black Adam' y es un tipo duro, que lanza rayos y frases lapidarias: "Nunca he dicho que sea un héroe" o "Ni soy pacífico ni voy a rendirme", dice en uno de los trailers de la película, y es solo un aperitivo de todo el arsenal de sentencias de la película.

Este personaje es la nueva apuesta de la factoria DC Comics, la misma que la de Superman, Batman o la reciente 'Shazam', muy ligada al universo de este nuevo personaje que salta al cine.

"Crecí amando a los superhéroes cuando era niño, también a los supervillanos, y es irónico porque 'Black Adam' es un poco mezcla de ambas cosas", nos cuenta Dwayne Johnson. "Siempre he estado atraído por los superhéroes y cuando llegué a Hollywood la mayoría de los personajes que he tenido la suerte de interpretar han tenido ese tipo de cualidad, de ser un poco fronterizos y al mismo tiempo muy 'cools'. Por eso creo que Black Adam es el superhéroe perfecto para mí".

Para concretar más digamos que Black Adam se puede comparar a un famoso personaje de Clint Eastwood. "El director de la película (el español Jaume Collet Serra) y yo somos muy fans de Clint Eastwood -asegura entusiasmado Johnson- Así que me dijo '¿Por qué no hacemos al Harry el Sucio de los superhéroes?' y yo dije: 'Me encanta, estoy dentro'.

Su consejo para estos tiempos convulsos

"Juzgamos muy deprisa y uno puede cancelar a la gente muy rápido"

Pues al actor con el arqueo de ceja más famoso de Hollywood -no duda en hacer ese característico gesto con humor durante nuestra entrevista- le pedimos un consejo para estos tiempos convulsos, ya que su película trata también de un personaje que en un país de ficción sabe liderar y unir a la sociedad frente a los peligros de la guerra y de los dictadores.

"Tenemos que ser más comprensivos -recomienda Dwayne Johnson- Juzgamos muy deprisa y uno puede cancelar a la gente muy rápido, creo hay que decir: 'ok, no estoy de acuerdo contigo pero dame más información para tomar una decisión' ".

Con esos argumentos y ese 1,96 cm de músculo cualquiera le lleva la contraria.