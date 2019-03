La novela de Reif Larsen triunfa en las librerías y en Internet

Le hizo falta poco tiempo en las estanterías estadounidenses para que el libro debut de Reif Larsen se convirtiera en un éxito tanto de crítica como de público. Alguno señalan que Las obras escogidas de T. S. Spivet aúna lo mejor de Mark Twain y 'Little Miss Sunshine'.

La original novela cuenta la historia del pequeño Spive, un genio de doce años con una familia atípica y un gran talento para el dibujo que debe resolver un misterio familiar. Solo, con su maleta, tendrá que recorrer Estados Unidos para recoger un premio.

Uno de los alicientes de la novela, y por lo que se resiste a adaptarse al formato a su trasvase a e-book, es que los márgenes de las páginas se tiñen con mapas e ilustraciones de las aventuras de Spivet.



Ejemplo de integración multimedia

Las obras escogidas de T. S. Spivet, la primera novela de Reif Larsen, se ha convertido además en un éxito no sólo por su talento literario, sino por la originalidad e interactividad de su página web, por la que ha recibido el reconocimiento del New York Times.

Si el libro no es una novela cualquiera, la web de promoción tampoco. tsspivet.com es obra de los mismos creadores de otras webs de best sellers, como ‘El código Da Vinci’ y su éxito reside en los valores añadidos: No solo se puede comprar el libro, tiene hasta su propia música original.

La web de Las obras escogidas de T. S. Spivet es todo un ejemplo de integración multimedia. El internauta tiene a su disposición el imaginario al completo del pequeño protagonista de la novela, un genio obsesionado con los gráficos y la cartografía.

Con sencillos movimientos de ratón se puede conocer a los protagonistas de la historia, viajar a través de los valles de Montana o ver una 'stop-motion' de uno de los diagramas de Spivet.