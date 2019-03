Obras de arte contemporáneo subastadas 'a buen precio' en Londres

Coincidiendo con la feria Frieze de arte contemporáneo, que comienza este jueves, Christie's expone en su sede londinense obras de Warhol, Lichtenstein y Gerhard Richter que se subastarán en Nueva York el 10 de noviembre y cuyo valor total supera los 80 millones de dólares (57,8 millones de euros).

Entre esas obras figuran tres de Andy Warhol tituladas "Bote de sopa Campbell con abrelatas (Vegetal)", de 1962, cuyo valor estima la casa de subastas entre 21,7 y 36,1 millones de euros, una de Roy Lichtenstein titulada "Ohhh...Alright (1964), valorada en unos 20,2 millones, y "Dos velas", (1982), de Richter, por las que podrían llegar a pagarse entre 8,7 y 11,5 millones.

Además se exhibirán otras de Jean-Michel Basquiat como "Untitled" (Sin título), de Jean-Michel Basquiat, procedente de la colección del fallecido actor estadounidense Dennis Hopper, así como de Picasso, Cézanne y Mark Rothko.

En la próxima subasta londinense de arte contemporáneo y de posguerra, el 14 de octubre, se ofrecerán al mejor postor piezas con un valor combinado de casi 23 millones de libras (26,3 millones de euros). Entre ellas destaca por sus dimensiones -más de cinco metros de ancho- una de las series de mariposas del británico Damien Hirst titulada "I am become death, shatterer of worlds" (precio estimado: entre 2,5 y 3,5 millones de libras (de 2,8 a 4 millones de euros).

El 14 de octubre, inmediatamente después de la subasta general de arte contemporáneo y de posguerra tendrá lugar también aquí otra de arte italiano del mismo período con obras de Lucio Fontana o una de Marino Marini titulada "Cavaliere". Christie's ha organizado asimismo bajo el nombre de "Multiplied" una nueva feria de grabado contemporáneo -del 15 al 18 de octubre- en sus locales del barrio de South Kensington, en la que participarán 35 galerías.