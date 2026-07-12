Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Atresplayer

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos

La nueva serie, protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, estrena este domingo su primer capítulo y ofrecerá un episodio semanal.

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos | Antena 3

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El suspense, el humor y la humanidad se dan la mano en 'Ágata y Lola', la nueva serie de Atresplayer protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, que estrena este domingo su primer capítulo en la plataforma.

La ficción presenta a dos mujeres con personalidades y formas de trabajar muy diferentes que convierten precisamente esas diferencias en su principal fortaleza para resolver algunos de los crímenes más complejos. Lejos de competir entre ellas, ambas construyen una alianza inesperada basada en la admiración, el respeto y el apoyo mutuo.

Eva Martín interpreta a Lola Castro, una inspectora que dirige el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. Impulsiva, empática, caótica y todoterreno, la agente confía en su instinto y no duda en enfrentarse a la rigidez de la comisaría cuando considera que una investigación lo requiere.

Mireia Oriol, por su parte, se mete en la piel de Ágata Díaz, una joven policía apasionada por la criminología que trabaja como documentalista en el archivo policial después de sufrir un bloqueo durante un operativo y recibir un diagnóstico de autismo.

Ágata posee una memoria excepcional, un profundo conocimiento de los expedientes y una capacidad diferente para analizar los detalles. Su talento llama la atención de Lola, que pronto comprende que puede aportar a sus investigaciones una mirada capaz de "ver lo que nadie ve".

La inspectora decide así incorporarla a su equipo, convencida de que sus capacidades están desaprovechadas en el archivo. "¿Qué haría yo sin ti?", llega a plantear Lola ante una compañera que se convierte en una pieza esencial para reconstruir los hechos y cuestionar las explicaciones aparentemente más evidentes.

"Si no se suicidó, ¿quién lo mató?", se preguntan las investigadoras ante uno de los casos que deberán resolver mediante dos formas distintas, pero complementarias, de enfrentarse a las pruebas.

Una alianza alejada de la competición

La serie se articula alrededor de ocho episodios de 50 minutos, cada uno centrado en un caso policial cerrado. Las investigaciones combinan la tensión propia del género criminal con el vínculo personal y profesional que van construyendo las protagonistas.

Más allá de los crímenes, 'Ágata y Lola' apuesta por mostrar a dos mujeres que no rivalizan entre sí, sino que aprenden a comprender sus respectivos mundos y a transformar sus diferencias en el fundamento de un equipo sólido.

"Ágata es autista. Ágata es brillante" es una de las ideas que atraviesan una historia concebida para romper estereotipos y permitir que el espectador contemple con normalidad un equipo policial inclusivo.

La relación entre las protagonistas trasciende además la investigación criminal. Lola admira la mente de Ágata, mientras que esta encuentra en la inspectora una compañera que confía en sus capacidades y le ofrece la oportunidad de regresar a un espacio profesional del que se había alejado.

Rodada íntegramente en Vigo y sus alrededores, la producción aprovecha las calles de la ciudad y sus paisajes atlánticos como escenario de una historia que combina acción, suspense, humor y emoción. La serie está producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo y dirigida por María Togores y Oriol Ferrer.

Junto a Eva Martín y Mireia Oriol, el reparto incluye a Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz, además de varias colaboraciones episódicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Tom Holland y Zendaya celebran una década de Spiderman con una historia sobre crecer, amar y madurar 

Entrevista a Tom Holland y Zendaya

Publicidad

Cultura

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos

'Haciendo Amigos' la nueva película de Atresmedia Cine

Se estrena 'Haciendo amigos', la nueva película de Atresmedia Cine protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Imagen de archivo de Bonnie Tyler

Muere la cantante Bonnie Tyler a los 75 años

Imagen del Granca Live Fest
Granca Live Fest

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz conquistan Gran Canaria, y Quevedo sorprende junto a Aitana en un Granca Live Fest de récord

Un retablo flamenco del siglo XVI de la Pasión y un tríptico pictórico de la Adoración de los Magos
TRÁFICO ILEGAL

El Museo Nacional de Escultura exhibe dos obras rescatadas del tráfico ilegal de arte

Robbie Williams
Robbie Williams

Robbie Williams sorprende con un concierto improvisado en Sevilla junto a un músico callejero

Una fan reconoció a Robbie Williams y le pidió al músico que tocase 'Angels'. En cuanto comenzaron a sonar los primeros acordes, Robbie Williams no dudó en acercarse y compartir unos minutos con el músico.

Santoral Julio
Santos

Santoral julio 2026: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

Julio de 2026 llega cargado de fechas destacadas para quienes siguen el santoral católico.

Tom Holland en 'SpiderMan: Homecoming'

Descubre los estrenos de cine de julio de 2026: estas son las películas que llegan este mes

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Entrevista a Tom Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya celebran una década de Spiderman con una historia sobre crecer, amar y madurar 

Publicidad