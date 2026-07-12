'Ágata y Lola' llega a Atresplayer con suspense, humor y una pareja de investigadoras que rompe estereotipos

El suspense, el humor y la humanidad se dan la mano en 'Ágata y Lola', la nueva serie de Atresplayer protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, que estrena este domingo su primer capítulo en la plataforma.

La ficción presenta a dos mujeres con personalidades y formas de trabajar muy diferentes que convierten precisamente esas diferencias en su principal fortaleza para resolver algunos de los crímenes más complejos. Lejos de competir entre ellas, ambas construyen una alianza inesperada basada en la admiración, el respeto y el apoyo mutuo.

Eva Martín interpreta a Lola Castro, una inspectora que dirige el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. Impulsiva, empática, caótica y todoterreno, la agente confía en su instinto y no duda en enfrentarse a la rigidez de la comisaría cuando considera que una investigación lo requiere.

Mireia Oriol, por su parte, se mete en la piel de Ágata Díaz, una joven policía apasionada por la criminología que trabaja como documentalista en el archivo policial después de sufrir un bloqueo durante un operativo y recibir un diagnóstico de autismo.

Ágata posee una memoria excepcional, un profundo conocimiento de los expedientes y una capacidad diferente para analizar los detalles. Su talento llama la atención de Lola, que pronto comprende que puede aportar a sus investigaciones una mirada capaz de "ver lo que nadie ve".

La inspectora decide así incorporarla a su equipo, convencida de que sus capacidades están desaprovechadas en el archivo. "¿Qué haría yo sin ti?", llega a plantear Lola ante una compañera que se convierte en una pieza esencial para reconstruir los hechos y cuestionar las explicaciones aparentemente más evidentes.

"Si no se suicidó, ¿quién lo mató?", se preguntan las investigadoras ante uno de los casos que deberán resolver mediante dos formas distintas, pero complementarias, de enfrentarse a las pruebas.

Una alianza alejada de la competición

La serie se articula alrededor de ocho episodios de 50 minutos, cada uno centrado en un caso policial cerrado. Las investigaciones combinan la tensión propia del género criminal con el vínculo personal y profesional que van construyendo las protagonistas.

Más allá de los crímenes, 'Ágata y Lola' apuesta por mostrar a dos mujeres que no rivalizan entre sí, sino que aprenden a comprender sus respectivos mundos y a transformar sus diferencias en el fundamento de un equipo sólido.

"Ágata es autista. Ágata es brillante" es una de las ideas que atraviesan una historia concebida para romper estereotipos y permitir que el espectador contemple con normalidad un equipo policial inclusivo.

La relación entre las protagonistas trasciende además la investigación criminal. Lola admira la mente de Ágata, mientras que esta encuentra en la inspectora una compañera que confía en sus capacidades y le ofrece la oportunidad de regresar a un espacio profesional del que se había alejado.

Rodada íntegramente en Vigo y sus alrededores, la producción aprovecha las calles de la ciudad y sus paisajes atlánticos como escenario de una historia que combina acción, suspense, humor y emoción. La serie está producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo y dirigida por María Togores y Oriol Ferrer.

Junto a Eva Martín y Mireia Oriol, el reparto incluye a Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz, además de varias colaboraciones episódicas.

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