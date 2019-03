El niño de 'El Cielo es real': "Puedes creerme o no, yo sé lo que he visto"

En Nebraska comienza el Oeste americano, con praderas eternas, días sin prisa, tradición viva en pueblos anónimos como Imperial, donde vive el niño del que más se habla en América.

Colton Burpo tiene doce años y hace nueve los doctores le dieron por muerto en un quirófano pero se recuperó. Asegura haber visitado el Cielo y haberse encontrado con una hermana de cuya existencia nunca supo, pues su madre había sufrido un aborto, e incluso dice haber conocido a Jesucristo.

"Tiene pelo castaño, barba larga, la tez un poco oscura y la mayor sonrisa que jamás he visto", explica Colton. "No hay furia en el cielo, ni tampoco tristeza, solo sensación de felicidad", añade.

"Puedes creerme o no, yo sé lo que he visto y no lo voy a cambiar", sostiene el niño. Creerle es una cuestión de fe, pero el hecho es que se ha convertido en el fenómeno editorial más espectacular de los últimos años en EE.UU.