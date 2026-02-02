Qué santo se celebra hoy; estos son todos los santos del mes de febrero 2026

Consultar en el calendario los santos a comienzo de mes es una de las tradiciones que se han mantenido a lo largo de los años en España. En cada mes hay un día dedicado a un beato o santo de la Iglesia católica que sirve para recordarle y honrarle. Y, por supuesto, para felicitar a allegados y conocidos que tienen ese nombre.

En febrero existen celebraciones muy populares como la Candelaria el día 2, San Blas el día 3, Santa Águeda el día 5, Nuestra Señora de Lourdes el día 11 o San Valentín el día 14. Sigue leyendo para descubrir los santos del mes.

Santoral de febrero por días

Repasamos el santoral de febrero día a día para que sepas cuál se celebra y estés al tanto. Febrero de 2026 tiene 28 días, 28 ocasiones de honrar, celebrar y recordar nombres especiales. Los santos de febrero son:

Santoral 1 de febrero: Cecilio, Severo, Pionio, Brígida y Viridiana.

Santoral 2 de febrero: Candelaria, Presentación del Señor, Purificación de la Virgen, Cornelio y Aida.

Santoral 3 de febrero: Blas, Oscar, Julián, Agatángelo, Laurentino, Francisco Blanco y Claudina Thévenet.

Santoral 4 de febrero: Avelino, Juan de Brito, Andrés Corsini, Gilberto, Isidoro y Juana de Valois.

Santoral 5 de febrero: Águeda, Ágata, Calamanda, Felicia, Avito, Ingémino y Albuíno.

Santoral 6 de febrero: Pablo Miki, Martín de la Ascensión, Silvano, Gascón, Dorotea, Revocata y Amando.

Santoral 7 de febrero: Ricardo, Moisés, Juliana, Angulo, Adauco y Coleta.

Santoral 8 de febrero: Jerónimo Emiliano, Juan de Mata, Juvencio, Paulo, Lucio, Ciríaco, Elisenda y Cointa.

Santoral 9 de febrero: Abelardo, Apolonia, Miguel Febres, Sabino, Ansberto, Nicéforo, Sisebuto y Cordero.

Santoral 10 de febrero: Escolástica, Irineo, Jacinto, Arnaldo y Amancio.

Santoral 11 de febrero: Nuestra Señora de Lourdes, Desiderio, Dativo, Ampelio, Adolfo, Lázaro y Jonás.

Santoral 12 de febrero: Eulalia, Damián, Melacio, Gaudencio y Humbelina.

Santoral 13 de febrero: Benigno, Lucinio, Fusca, Maura y Viridiana.

Santoral 14 de febrero: Valentín y Cirilo.

Santoral 15 de febrero: Faustino, Juan Bautista de la Concepción, Quinido, Decoroso, Ágape, Jovita y Georgia.

Santoral 16 de febrero: Elías, Onésimo, Faustino, Julián, Samuel, Seleuco, Porfirio, Pedro de Castelnau y Arnerio.

Santoral 17 de febrero: Rómulo, Alejo de Falconieri, Julián de Capadocia, Policronio, Silvino y Fintano.

Santoral 18 de febrero: Eladio, Simeón, Flaviano, Prepedigna y Bernardette de Soubirous.

Santoral 19 de febrero: Conrado de Piacenza, Gabino, Mansueto, Agatón, Auxibio, Barbato y Belina.

Santoral 20 de febrero: Eugenio, Eleuterio, Nemesio, Potamio, Tiranio, Nilo, Peleo, Sadot y Amada.

Santoral 21 de febrero: Pedro Damián, Severiano, Paterio, Sérvulo, Vérulo y Dositeo.

Santoral 22 de febrero: Leonor, Eleonor, Abilio, Cátedra de San Pedro, Papías, Pascasio y Ariston.

Santoral 23 de febrero: Policarpo, Sireno, Marta de Astorga, Milburga y Romana.

Santoral 24 de febrero: Modesto, Sergio, Baldomero, Pretextato, Edilberto y Primitiva.

Santoral 25 de febrero: Cesáreo, Valerio, Tarasio, Donato, Dióscoro, Walburga, Herena y Aldeltruda.

Santoral 26 de febrero: Alejandro, Néstor, Fortunato, Porfirio, Papías y Diodoro.

Santoral 27 de febrero: Baldomero, Leandro, Gabriel de la Dolorosa, Basilio, Procopio y Honorina.

Santoral 28 de febrero: Román, Macario, Rufino, Teófilo, Cereal y Serapión.

Con este calendario de celebraciones de febrero tendrás a mano todos los santos destacados del mes para no dejar pasar ningún día especial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.