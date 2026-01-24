Atrapa un millón vuelve este sábado tras liderar la noche de los sábados en la pasada temporada

El exitoso concurso de entretenimiento 'Atrapa un millón' vuelve a la programación de Antena 3 este sábado 24 de enero a las 22 horas. El inconfundible presentador Manel Fuentes vuelve a ponerse al mando de este trepidante concurso en el que las parejas sueñan con hacerse con el jugoso premio de un millón de euros.

De nuevo, varias parejas de concursantes tendrán que elegir y apostar entre distintas respuestas y preguntas que van complicándose a medida que avanzan.

Un formato clásico en la programación de Antena 3 que ya cerró la pasada temporada como líder de la noche de los sábados.: "Es el único programa que te regala un millón de euros de saque, luego tienes que mantenerlo a lo largo de ocho preguntas, si lo haces es tuyo... Hay muchos que lo huelen, muchos que lo tocan, y todos se lo quieren llevar a casa, por eso hay que jugar con cabeza, corazón e intuición", explica su presentador Manel Fuentes.

Los 'benjamines' estrenarán la temporada

Además, la primera pareja que estrenará el concurso esta temporada serán Benjamín y Benjamín, un padre y un hijo de Madrid que además de nombre comparten la profesión de médico, al igual que sus parejas y muchos miembros de su familia. Está claro que la carrera de medicina va en la sangre en esta familia. Tras ellos será el turno de Omar y Miriam.

Estas dos parejas de concursantes buscarán este sábado que sus vidas cambien por completo con su paso por uno de los programas más vistos de la última década en el panorama televisivo. Y es que es hay muy pocos concursos en el mundo que repartan tanto dinero en efectivo como este. Además, cabe recordar que si consiguen salvar aunque sea solo un fajo de los 40, se llevarán al menos 25.000 euros.

