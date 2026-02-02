Pérez Reverte anuncia nuevas fechas para sus jornadas e invita al exlíder de Podemos Pablo Iglesias

Ante las amenazas de grupos de extrema izquierda, el escritor Arturo Pérez-Reverte se vio obligado a cancelar sus jornadas sobre la Guerra Civil previstas para este lunes y hasta el cinco de febrero. Este lunes se ha anunciado que el encuentro se celebrará del 5 al 9 de octubre, en Sevilla, bajo el título "1936. La guerra que perdimos todos", dirigido junto al periodista Jesús Vigorra.

En una rueda de prensa, Pérez-Reverte ha explicado que la suspensión se debió a dos motivos principales: el "desequilibrio" entre ponentes de izquierda y derecha tras varias bajas y la amenaza de "escraches" en la sede de la Fundación Cajasol, que acoge las jornadas. Quería evitar que "se metiera gente a dar la bronca".

Entre los primeros en rechazar su participación estuvo el escritor David Uclés, quien había confirmado su asistencia pero se retiró tras conocerse que acudirían figuras como José María Aznar y el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Tras él, se sumaron el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá, la historiadora Zira Box y la exvicepresidenta Carmen Calvo, entre otros.

El escritor fue tajante al afirmar que Uclés no volverá a ser invitado porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas" En cambio, anunció una nueva invitación, la del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias "para que en lugar de enviarnos 'escrachadores', disienta de manera razonable y civilizada".

Sin embargo, ha rechazado su petición en un mensaje en 'X': "Agradezco a Pérez-Reverte su invitación pero no acostumbro a debatir en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan".

También ha lamentado lo que considera un "síntoma gravísimo de enfermedad social", denunciando que "estamos en una deriva muy sombría. Hay elementos que necesitan mantener la tensión y la violencia porque carecen de argumentos intelectuales". Además recordó que este ciclo, que cumple su undécima edición, ha contado en el pasado con voces muy diversas, entre ellas las de Julio Anguita, Alfonso Guerra o la propia Carmen Calvo.

Según Jesús Vigorra, un mensaje de Pablo Iglesias en redes sociales fue el detonante de la sucesión de renuncias. Aun así, el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado su intención de participar y de ayudar a buscar nuevos ponentes para octubre.

