6 refranes de la Candelaria para celebrar su día el 2 de febrero

El Día de la Candelaria es una festividad religiosa que se celebra cada 2 de febrero para conmemorar el momento en el que se presenta a Jesús en el templo, tras su nacimiento, y la purificación de la Virgen tras el parto. Jesús representaba la luz del mundo y esta se simboliza con velas, de ahí que a este día se le denomine la fiesta de la Candelaria. Además, los fieles acuden en esta fecha a las iglesias para dejar velas en busca de la protección de la Virgen para que mitigue la crudeza del invierno, época de pocas cosechas.

La fecha escogida para la celebración de la Candelaria es el 2 de febrero porque en ese día se cumplen 40 días desde el nacimiento de Jesús, periodo que transcurrió hasta su presentación en el templo. También coincide con que el 2 de febrero es el momento exacto en el que el solsticio de invierno llega a la mitad de su duración.

La festividad religiosa de la Virgen de la Candelaria reúne en las iglesias a miles de adeptos anualmente y es señalada en el calendario de diversas localidades de España como día no laborable como, por ejemplo, en la isla de Tenerife y en Andalucía.

En la isla tinerfeña se encuentra el municipio de Candelaria, lugar donde reside la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria y donde tuvo lugar la aparición de la Virgen en el año 1594 ante aborígenes guanches. El Papa Clemente VIII la declaró en 1599 como la Patrona de Canarias y desde entonces se le conoce como "el tesoro más grande del Archipiélago Canario". La imagen se representa con tez morena y es por eso que se le llama coloquialmente 'La Morenita'. La Fiesta de la Candelaria está declarada como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias.

Aunque es un día en el que para muchos tiene una tradición fundamentalmente religiosa, también hay ritos paganos alrededor de esta fecha en la que los agricultores se guiaban por el comportamiento de los animales para saber si era o no un buen momento para comenzar a cosechar. Entre las celebraciones más conocidas está el Día de la Marmota.

El Día de la Candelaria está vinculado con la vuelta de la luz que traerá la próxima primavera. Muchos refranes vinculados a esta fecha tratan el cambio de estación como tema principal. Aquí, te mostramos seis refranes de la Candelaria.

El día de la Candelaria, está el invierno fuera; pero si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar.

Si la Candelaria nieva, treinta más con ella.

El día de la Candelaria, la cigüeña estará en las campanas; y si no hace frío, la golondrina buscará su nido.

Que la Candelaria plore o deje de plorar, la mitad del invierno queda por pasar.

El día de la Candelaria, la cigüeña en las campanas; y si no hace frío, la golondrina buscará su nido.

Cuando la Candelaria luce el sol, se puede temer que el invierno aumente su rigor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.