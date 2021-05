Muere la madre de Ana Obregón a los 95 años en Madrid

La madre de Ana Obregón ha muerto este sábado a los 95 años en Madrid tras unas semanas ingresada en la clínica Ruber Internacional debido a su avanzada edad.

Durante su ingreso en el hospital se pudo ver a Ana Obregón completamente de negro, visitando a su madre aunque, destrozada, prefería no hacer declaraciones a la prensa y dejar la labor de 'portavoces' familiares en mano de sus hermanos.

La actriz tiene que volver a pasar por un duro trance tras la muerte en 2020 de su hijo, Álex Lequio, a causa de un cáncer. En marzo de 2018 fue cuando llegó el diagnóstico y se trasladó para tratar la enfermedad a Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde permaneció ingresado seis meses.

Cuando se cumplía un año del fallecimiento de su hijo, la actriz y presentadora explicó en su cuenta de Instagram el "acoso" vivido por la prensa.

"Los paparazzi me han acosado durante un año, cada día, cuando he ido a ver a mi hijo al cementerio, que han sido las únicas salidas de casa que he hecho en todo este tiempo", escribió Ana Obregón.

"Tengo que ir a escondidas tirada en el coche como si fuera una delincuente. Lo he aguantado con mi hijo en silencio pero ya no puedo más. ¡Solamente quiero estar con mi hijo en PAZ!", añadió. "Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre".