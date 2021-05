Ana Obregón estalla contra la prensa en el aniversario de la muerte de su hijo Álex Lequio: "Ya no puedo más"

Hoy se cumple un año del fallecimiento por cáncer de Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio. La actriz y presentadora ha llevado estos últimos 12 meses de la mejor forma que ha podido, pero ayer miércoles usó Instagram para desahogarse del "acoso" vivido por la prensa.

"Los paparazzi me han acosado durante un año, cada día, cuando he ido a ver a mi hijo al cementerio, que han sido las únicas salidas de casa que he hecho en todo este tiempo", ha escrito.

"Tengo que ir a escondidas tirada en el coche como si fuera una delincuente. Lo he aguantado con mi hijo en silencio pero ya no puedo más. ¡Solamente quiero estar con mi hijo en PAZ!", ha añadido. "Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre".

Aciones legales

La actriz ha terminado su mensaje asegurando que "a partir de ahora denunciaré a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías en el cementerio visitando a mi hijo, que además está totalmente prohibido por la ley. No entiendo esta falta de humanidad y respeto".

Ana Obregón ha usado en varias ocasiones las redes sociales a lo largo de este último año para recordar a su hijo, y en el post publicado ayer en Instagram también ha tenido palabras de agradecimiento para las personas que le han demostrado "amor y cariño durante el duelo por mi hijo".

Álex Lequio murió a consecuencia de un cáncer el 13 de mayo de 2020 en Barcelona, tras dos años de enfermedad.