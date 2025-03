La película Anora, la gran triunfadora de los Oscar 2025: la lista de todos los premiados

Sorpresa en la gala de los Oscar con la película de cine independiente estadounidense 'Anora'. Se ha convertido en la gran triunfadora de la noche. Ha ganado el Oscar a 'Mejor película', 'Mejor dirección' y 'Mejor actriz protagonista'.

Mikey Madison se ha hecho con un galardón por su interpretación de una trabajadora sexual que vive un falso cuento de hadas. Madison ha subido al escenario y durante su discurso ha reivindicado los derechos de las trabajadoras del sexo.

Desde luego ha dado la sorpresa porque todas las quinielas daban la victoria, en la categoría de mejor actriz, ha Demi Moore (por 'La Sustancia') o a Karla Sofía Gascón (por 'Emilia Pérez'). La polémica con los 'tuits' racistas de Gascón podrían haberle pasado factura y durante la gala se ha dejado ver poco, de hecho no ha estado en la alfombra roja. Eso si el presentador de la gala Conan O'Brien, nada más empezar, le daba la bienvenido y Gascón se llevaba la ovación del público.

Después O'Brien le ha gastado una broma "Karla si vas a twittear algo esta noche de los Oscar, mi nombre es Jimmy Kimmel". El Oscar a mejor actor principal ha sido para Adrien Brody por 'The Brutalist'. Es la segunda vez que recibe una estatuilla. La otra la ganó hace 22 años por 'El Pianista'.

En sus agradecimientos ha hablado de la situación política actual "estoy aquí de nuevo para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra, la opresión sistemática y el antisemitismo" y es que en esta película, igual que en El Pianista, interpreta a un judío que sufre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

En cuento a actriz de reparto, Zoe Saldaña se ha hecho con él (por 'Emilia Pérez'). La actriz estaba muy emocionada y llorando, nada más subirse a recoger el premio, ha llamado a su madre, que estaba entre los asistentes. Saldaña ha querido reivindicar sus orígenes "soy la primera actriz estadounidense con origen dominicano en ganar un Oscar pero sé que no seré la última".

Durante su discurso no ha mencionado a Karla Sofía Gascón, su compañera de reparto. A pesar de la emoción la actriz ha bromeado al dar las gracias a su marido "gracias a mi marido que además tiene un pelazo", algo que ha provocado las carcajadas del teatro. El hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin ha ganado el Oscar a 'Mejor actor de reparto' por su papel en el largometraje "un dolor real".

Ha querido dedicar unas divertidas palabras a su mujer "me dijo que si ganaba un Oscar tendríamos dos hijos más". Una gala tranquila sin bromas excesivas y muy musical. Uno de los momentos estelares ha sido el homenaje que han hecho a la saga de James Bond.

Lista de premiados

La gran triunfadora de la noche ha sido la película 'Anora', ha conseguido 5 estatuillas, seguida de 'The Brutalist', con 3, y 'Wicked' y 'Dune' con dos.

Mejor película

'Anora'

Mejor dirección

Sean Baker por 'Anora'

Mejor actriz

Mickey Madison por 'Anora'

Mejor actor

Adrien Brody por 'The Brutalist'

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin por 'A Real Pain'

Mejor guion original

'Anora'

Mejor guion adaptado

'Cónclave'

Mejor película internacional

'Aún estoy aquí' (Brasil)

Mejor película documental

'No other land'

Mejor película de animación

'Flow'

Mejor montaje

'Anora'

Mejor fotografía

'The Brutalist'

Mejor diseño de producción

'Wicked'

Mejor vestuario

'Wicked'

Mejor maquillaje y peluquería

'La sustancia'

Mejor música

'The Brutalist'

Mejor sonido

'Dune: Parte 2'

Mejor canción original

El mal, de 'Emilia Pérez'

Mejores efectos visuales

'Dune: Parte 2'

Mejor cortometraje de ficción

'I'm Not a Robot'

Mejor cortometraje de animación

'In the shadow of cypress'

Mejor cortometraje documental

'The Only Girl in the Orchestra'

