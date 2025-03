Karla Sofía Gascón asiste a los Oscar, pero sin pasar por la alfombra roja: "Ha sido intenso"

La actriz Karla Sofía Gascón sí acudió finalmente a la entrega de los Oscar en Los Ángeles. Las polémicas de los últimos meses no hicieron que la española no estuviera presente a la 97.ª edición de los Oscar en el Teatro Dolby. Estaba nominada en la categoría de 'Mejor actriz' por 'Emilia Pérez', pero no consiguió el premio que fue para Mikey Madison en 'Anora'.

Reapareció el viernes pasado en los Cesar, la actriz estuvo apartada de todos los actos y ceremonias a raíz de la crisis desatada por sus antiguos tuits. Fue de las últimas nominadas en llegar al teatro y no desfiló por la alfombra roja, sino que entró directamente al teatro.

La actriz española, la primera transgénero en ser nominada, de 52 años, había llegado a EE.UU. directa de los César de Francia, donde 'Soy Emilia' arrasó con siete premios, incluido el de mejor película.

En plena carrera hacia el Oscar salieron a la luz varios tuits publicados por Gascón entre 2019 y 2023 en los que, entre otras cosas, lanzaba mensajes y descalificaciones contra el Islam, tildaba a George Floyd de "drogadicto estafador" y cargaba contra los Premios de la Academia.

Gascón pidió disculpas, pero sus explicaciones no relajaron la polémica. El director del filme Jacques Audiard se mostró muy duro en una entrevista con la actitud de Gascón y la acusó de dañar la película y a todo el equipo con su actitud de "víctima".

Durante semanas se dio por sentado que la actriz no asistiría a los Oscar después de que Netflix la apartara de la promoción y se hubiera negado a pagar sus gastos. Pero finalmente, tras estar ausente de todos los actos y ceremonias de premios incluyendo los BAFTA o los Goya, Karla Sofía Gasón reapareció el viernes en París. Allí acudió a la gala de los Cesar donde sí que pasó por la alfombra roja pero sin hacer declaraciones.

La intérprete Paz Vega, que también acudió a los Oscar, está de acuerdo en que Karla Sofía Gascón haya decidido acudir a la gala. "La representación de España por parte de Karla es maravillosa. De verdad, es maravilloso que la hayan dejado venir y que haya venido, porque lo contrario habría sido demasiado duro. Es un triunfo increíble para ella por un trabajo extraordinario", dijo Vega a 'EFE' en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"Ha sido intenso", fue una de las pocas palabras que Karla Sofía Gascón quiso pronunciar a la prensa este domingo. También se hizo referencia a ella durante la gala: Al referirse a la actriz, O'Brien señaló: "Karla Sofía está aquí", a lo que le siguió un aplauso del público. "Si vas a tuitear hoy, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel", dijo el presentador.

Karla Sofía Gascón no gana el Oscar

La actriz de 'Emilia Pérez' no ha logrado hacerse con el Oscar a 'Mejor actriz' por 'Emilia Pérez', un premio que fue para Mikey Madison por 'Anora'. Gascón vio como se le escapaba el galardón por su doble papel en 'Emilia Pérez' -de un narcotraficante mexicano y de la mujer en la que se convierte tras un proceso de transición-.

Gascón, que lució un vestido con cuello asimétrico y una sola manga, confeccionado en terciopelo negro y pedrería, recibió el saludo de su compañera de reparto Selena Gómez con un beso en la mejilla, antes del comienzo de la gala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com