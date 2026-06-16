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La cantante Bonnie Tyler despierta del coma y sigue en estado muy grave

El equipo de la artista ha comunicado en redes sociales que, aunque ha despertado, sigue en "estado muy grave" e ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

La cantante Bonnie Tyler en estado muy grave tras despertar del coma

La cantante Bonnie Tyler en estado muy grave tras despertar del coma Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La cantante galesa Bonnie Tyler se ha despertado del coma el cual llevaba ingresada desde hace más de un mes en el hospital de Faro, en Portugal. La artista de 75 años sigue en "estado muy grave" e ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

La cantante ingresó por un intenso dolor abdominal, Tyler sufrió un paro cardíaco justo después de que los médicos intentaran sacarla del coma que le habían inducido.

Intervenida de una perforación intestinal

La cantante ingresó en un hospital cercano a una de sus residencias, en Portugal y fue intervenida de urgencia por una perforación intestinal.

El equipo de representación informó por medio de las redes sociales de que "la operación fue bien" y que la artista británica se encontraba en coma inducido para "facilitar su recuperación"

Tras conseguir sacarla del coma, sufrió un paro cardíaco, los doctores continúan intentando controlar la grave infección que padece.

Los fans expectantes

Los seguidores de la cantante británica han recibido una buena noticia al enterarse por las redes sociales del equipo, del anuncio de que había sido mantenida desde hace más de un mes en Portugal.

La artista, originaria de Gales y de 75 años, fue operada de urgencia de una perforación intestinal el 30 de marzo y posteriormente fue inducida a un coma para facilitar el tratamiento de una infección generalizada que se produjo tras la intervención.

Bonnie Tyler, que desde hace varios años reparte la mayor parte de su tiempo entre el Reino Unido y Portugal, se hizo famosa en los años ochenta con canciones como 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out for a Hero' y obtuvo múltiples discos de platino. En 2023 fue distinguida con la Orden del Imperio Británico por el príncipe de Gales.

En marzo, antes de enfermar, realizó una mini gira en el Reino Unido, con conciertos en Londres, Manchester y Cardiff, y publicó además un nuevo single titulado 'Only Love'.

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