Un macroconcierto en el interior de La Cartuja: así es el universo de Manuel Carrasco

Sevilla ha vivido una de las giras más ambiciosas de la carrera de Manuel Carrasco: cuatro noches, cuatro conciertos distintos y un estadio convertido en epicentro de la música en directo en España. Un proyecto sin precedentes, con el que el Manuel Carrasco está recorriendo distintas etapas de su carrera ante un público que, noche tras noche, lo entrega todo. Vivirlo desde dentro es difícil de explicar sin quedarse corto. Aquí todo ocurre a otro ritmo. En los pasillos del backstage se mezclan los últimos retoques de maquillaje con el vestuario, las prisas suaves de los técnicos y esa calma tensa que solo aparece justo antes de salir a escena.

Público entregado

Al final del pasillo está el camerino de Manuel. Mientras nos acercamos, el murmullo de las más de 65.000 personas que esperan al otro lado se cuela entre las puertas y los corredores. Se siente esa mezcla de calma y nervios, ese latido colectivo que anuncia que algo grande está a punto de comenzar.

Parece tranquilo, repasando los últimos acordes. Nos atiende antes de salir a escena y lo tiene claro: su objetivo es que el público se vaya con buen sabor de boca. “Quiero que la gente se vaya feliz, con ilusión, con algo dentro”, confiesa a Antena 3 Noticias. Porque para él, no pasa desapercibida esa emoción con la que el público llega a cada concierto. La siente cada noche, en cada mirada y en cada historia que se cruza en La Cartuja. Y lo resume sin artificios: quiere darlo todo. Y lo va a dar todo.

¡A escena!

Ya, con el primer vestuario de la noche, respira hondo, se mira al espejo, sonríe a su equipo y sale del camerino. Hay nervios, sí. De esos que no desaparecen, aunque hayas llenado estadios durante años. Pero también hay calma, la que da saber que esta noche no es una más: es un proyecto único en su carrera y su público, su gente, está con él. En el pasillo, el equipo ajusta los últimos detalles; en la pasarela de 60 metros ya está todo preparado y los más de 1.100 focos esperan encenderse. Abrazos, miradas cómplices y ese último tramo que se convierte en antesala de lo que está por venir. Manuel Carrasco avanza rodeado de su equipo, apretando cada gesto, cada palabra de ánimo, justo antes de dar el último paso hacia el escenario.

Un recorrido que no es solo físico. Es el paso entre lo íntimo y lo masivo, entre el silencio y el estallido de la gente entre lo que se prepara durante meses y lo que ocurre en unos segundos. La Cartuja espera fuera, llena hasta el último asiento, vibrando incluso antes de que empiece la música.

Manuel Carrasco no es solo un artista: es parte de su vida.

Si hay algo que define estas noches es la emoción compartida. El público no solo viene a ver un concierto. Muchos han viajado desde distintos puntos del país para vivir los cuatro. Algunos ya se conocen entre ellos. Otros repiten historia tras historia. Para sus fans,

En mitad de estas historias, hay momentos que se quedan grabados. Un grupo de fans, mujeres que se reúnen desde hace más de 15 años y que no se pierden ni un solo concierto, le han escrito los cuatro palos de unas sevillanas. Y otra voz, desde la pista, rompe el bullicio: una mujer emocionada le dedica un fandango. Otro grupo corea un grito que ya es himno en sus conciertos: “Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana…”, un estallido que ya forma parte de la banda sonora de cada concierto y que hace vibrar La Cartuja al unísono. Porque sus fans son puro arte, nacido de su tierra, de su gente y de una conexión que va mucho más allá del escenario.

Cada concierto es único, con un repertorio propio, pero también con artistas invitados que lo hacen irrepetible.

Conciertos únicos

Entre los invitados, también hay emociones que se cruzan. Pastora Soler lo resume con una frase sencilla: “es un regalo, un tesoro poder cantar con él” nos confiesa. Mari de Chambao nos cuenta que dejó todo para estar aquí, reservando este día para compartir escenario con su gran amigo. Y Vanesa Martín reconoce que volver a cantar con Manuel siempre es especial, más aún en La Cartuja, donde hace ya diez años interpretaron juntos aquella canción que marcó un antes y un después.

Un espectáculo que no se entiende sin su magnitud y su macroproducción: más de 1.100 focos iluminan el estadio, una pasarela de 60 metros que acerca al artista al público y un equipo de más de 1.000 personas trabaja en cada una de estas cuatro noches para que todo funcione con precisión milimétrica. Un engranaje invisible para el público, pero imprescindible, que convierte cada concierto en una experiencia total y hace que cada noche cobre un sentido único.

En total más de 260.000 personas han pasado por La Cartuja para ser testigos de un acontecimiento único, una cita que trasciende lo musical y que supone todo un homenaje a una carrera construida a base de esfuerzo, cercanía y canciones que forman parte de la banda sonora de miles de vidas. Porque más que un concierto, lo que se está viviendo es una celebración compartida entre un artista y un público que nunca le ha soltado la mano. Porque hay giras que pasan. Y otras que dejan huella.

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