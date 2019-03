Muere el director de cine Arthur Penn a los 88 años de edad

Arthur Penn, director de películas como 'Bonnie and Clyde' y 'Little Big Man', falleció el martes por la noche, un día después de haber cumplido 88 años, informó hoy el diario New York Times.

Evan Bell, amigo personal de Penn durante 25 años, dijo que el cineasta había permanecido enfermo durante casi un año, aunque no han trascendido más detalles sobre el fallecimiento, que se produjo en su casa de Manhattan (Nueva York). Penn fue tres veces candidato al Óscar al mejor director por "The Miracle Worker" (1962), "Bonnie and Clyde" (1967) y "Alice's Restaurant".

Tras darse a conocer primero en el medio televisivo y posteriormente en Broadway como director de las obras de teatro "The Miracle Worker" y "All the Way Home", ganadoras del premio Tony, Penn dio el paso al cine en la década de los sesenta y sus obras se caracterizaron por los temas sociales y políticos.

En 1962 adaptó "The Miracle Worker" al cine y el filme le reportó un Óscar a la mejor actriz a Anne Bancroft y otro a la mejor actriz de reparto para Patty Duke.

Otra de sus primeras cintas de éxito fue "The Chase" (1966), donde dirigió a Marlon Brando, Robert Redford y Jane Fonda, pero sólo un año después filmó la película por la que siempre se le recordará: "Bonnie and Clyde", protagonizada por unos criminales inolvidables con los rostros de Warren Beatty y Faye Dunaway. El filme, todo un hito en la cultura americana, se hizo con dos Óscar, a la mejor fotografía y a la mejor actriz de reparto, para Estelle Parsons.

"Arthur Penn trajo la sensibilidad de las películas europeas de arte y ensayo de los 60 a las cintas americanas", dijo el director y guionista Paul Schrader, que añadió que "cimentó el camino para una nueva generación de directores que llegaban desde las escuelas".

En declaraciones recogidas por Efe en Barcelona en 1994, Penn dijo que en sus años de juventud existían cineastas que, al haber vivido la Segunda Guerra Mundial, estaban "comprometidos política y socialmente". A su juicio, en los tiempos actuales "no hay ni compromiso político ni social", lo que ha provocado, progresivamente, filmes "asombrosos técnicamente, pero no tan completos".

En su trayectoria como director también destaca "Little Big Man" (1970), que narraba la conquista del Oeste desde una óptica diferente a la habitual (los indios eran los buenos), y "Night Moves" (1975), con Gene Hackman como un incisivo detective privado.

Penn nació el 27 de septiembre de 1922 en Filadelfia. Su hermano mayor era el reconocido director de fotografía Irving Penn, fallecido en octubre de 2009. Arthur Penn se casó en 1955 con Peggy Maurer y tuvo dos hijos.