Tres fotógrafos españoles, premiados en el World Press Photo 2026

El certamen internacional World Press Photo 2026 ha reconocido en su última edición el trabajo de tres fotógrafos españoles entre los 42 galardonados. Se trata de Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez, cuyos proyectos abordan distintos contextos internacionales a través de una única imagen o serie fotográfica.

El jurado, independiente, ha seleccionado las obras entre 57.376 candidaturas presentadas por 3.747 profesionales de 141 países. Las imágenes premiadas se distribuyen por continentes y categorías, que incluyen fotografía individual, reportaje gráfico y proyectos a largo plazo.

En la categoría de reportaje gráfico en Europa, Brais Lorenzo ha sido distinguido por 'Tierra quemada', un trabajo centrado en los incendios forestales en Galicia. Sus imágenes documentan el impacto de estos episodios en su entorno más cercano.

También en reportaje gráfico, en este caso en África, Luis Tato ha sido premiado por 'Madagascar’s Gen Z Protests'. El proyecto recoge movilizaciones impulsadas a través de redes sociales que derivaron en el exilio del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina.

Por su parte, Diego Ibarra Sánchez ha recibido el reconocimiento en la categoría de proyectos de Asia Occidental, Central y Meridional por 'Educación Secuestrada'. La serie muestra ataques contra la enseñanza en distintos países, entre ellos Pakistán, Siria, Afganistán, Irak o Ucrania.

Un año marcado por conflictos y crisis

La edición de 2026 refleja escenarios como guerras, protestas sociales o el impacto del cambio climático. Según la organización, las imágenes combinan enfoques globales con relatos personales, abordando desde conflictos en Palestina o Ucrania hasta movilizaciones en Estados Unidos o la situación de mujeres en distintos países.

La presidenta del jurado, Kira Pollack, ha subrayado el contexto en el que se enmarcan estas obras: "Este es un momento crítico —para la democracia, para la verdad, para la cuestión de qué estamos dispuestos a ver y señalar como sociedad y qué estamos dispuestos a ignorar. Los fotógrafos aquí reconocidos han hecho su parte. Han dejado su testimonio. Ahora nos toca a nosotros mirar".

De los 42 premiados, 31 han trabajado en regiones con las que mantienen vínculo directo. Además, la presencia de mujeres y personas no binarias alcanza el 22% del total.

Las fotografías formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá más de 60 ciudades en todo el mundo. Entre todas las imágenes seleccionadas se elegirá la fotografía del año, cuyo anuncio está previsto para el 23 de abril en Ámsterdam.

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