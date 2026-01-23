Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La periodista Agnès Marquès gana el premio Ramon Llull

El Ramón Llull, el premio literario más importante de las letras catalanas, ha reconocido su obra 'La segunda vida de Ginebra Vern'.

La periodista Agnès Marquès

La periodista Agnès Marquès gana el premio Ramon Llull

La periodista Agnès Marquès se ha alzado este viernes con el premio Ramón Llull de la editorial Planeta por su obra 'La segunda vida de Ginebra Vern'. Se trata del premio literario más importante de las letras catalanas, dotado con 60.000 euros. El jurado, formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Estel Solé, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales, ha elegido esta obra que plantea “los límites entre los secretos y la verdad, la necesidad de construir relatos para sobrevivir y la fuerza de los vínculos que llamamos amor”.

El próximo 24 de febrero a las 19:00 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega del galardón que se celebrará en el Convent dels Àngels de Barcelona y la novela se publicará el próximo 25 de febrero.

La obra, basada en hechos reales, cuenta la vida de una periodista a quién mandan escribir una noticia sobre un simple cotilleo de un pueblo de Texas. La protagonista indaga en la historia hasta el punto de que transforma su modo de ver la vida. Agnès Marquès plantea con esta novela la forma en la que tratamos la información de los demás cuando está en nuestras manos y cómo utilizamos ese poder, ”cada vez nos tratamos peor y tenemos menos empatía y menos filtro”, asegura la autora.

El premio Ramón Llull tuvo su primera edición en 1981 con el objetivo de fomentar la creación literaria en lengua catalana y de impulsar su difusión, hasta consolidarse como el galardón más prestigioso de las letras catalanas. En esta cuadragésimo sexta edición se han presentado 64 obras originales e inéditas, lo que confirma la buena salud y el dinamismo del panorama literario en catalán.

Agnès Marquès tiene una larga trayectoria en radio y televisión, donde ha dirigido y presentado programas, hasta que en 2018 publicó 'Los guapos son los raros' un libro ilustrado que recoge los testimonios del programa televisivo La gent normal. 'La segunda vida de Ginebra Vern' es su segunda novela, después de 'Nadie sabe que estoy aquí' en 2022.

