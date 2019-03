Monserrat Caballé celebra el 50 aniverario de su debut en el Liceo

El Liceo de las grandes ocasiones se rindió anoche a su diva Montserrat Caballé, arropada por algunos de sus amigos como Josep Carreras, Joan Pons o Juan Diego Flórez, cuando se cumple medio siglo de su debut en el teatro, donde el 7 de enero de 1962 estrenó la ópera "Arabella", de Richard Strauss.



Si una sorpresa muy aplaudida de esta noche fue la magnífica interpretación de "La donna é mobile", de Rigoletto, a cargo de Juan Diego Flórez, tampoco pasaron desapercibidas las palabras de apoyo que envió Plácido Domingo, en plenos ensayos de una nueva ópera, a través de un vídeo.



El emotivo aniversario se inició cuando apenas pasaban dos minutos de las ocho de la tarde y la Orquesta Sinfónica y el Coro del Liceo ocuparon el escenario para ejecutar la "Apertura de los Maestros Cantores de Nuremberg", de Richard Wagner.



A continuación fue el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, quien ha tomado la palabra para agradecer a la cantante todo su trabajo a lo largo de los años, lo que ha provocado que Montserrat Caballé, de rojo y negro, hiciera su primera aparición y se escucharan los primeros aplausos en un coso en el que no había un asiento vacío.



Acompañada por una muleta que quiso forrar de negro para la ocasión, la soprano acometió la "Habanera" de Carmen, no sin antes referirse a la fidelidad de su público y a su paso por el Conservatorio del Liceo cuando era una niña y desde la quinta planta veía el escenario que volvió a pisar.



Al terminar, algunos de sus alabados alumnos como la coreana Jinjong Jo, la rusa Irina Churilova o la sudafricana Pretty Yende, que recibió una gran ovación por su interpretación de "I Puritani", fueron los protagonistas.



El tenor ruso Nikolay Baskov, a continuación, cantó "No puede ser" de "La Tabernera del Puerto", terminando la primera parte del concierto junto a la soprano Montserrat Martí, hija de la Caballé, con quien entonó una de las piezas de la obra "Phantom of the Opera".



La segunda parte, que empezó con el vídeo de Plácido Domingo, elevó el tono con la intervención de Juan Diego Flórez y con la interpretación por parte del Coro del Liceo de "Nabucco", uno de los temas que más le gustan a la soprano barcelonesa.



El barítono Carlos Álvarez se quiso sumar al aniversario con una gran "Ah per sempre io ti perdei" de "I puritani", mientras que su amiga María Gallardo desplegó todo su arte con "O mio bambino caro".



Joan Pons fue uno de los más ovacionados por "Cortiggiani", de Rigoletto, y otro momento álgido de la noche llegó con la aparición de Josep Carreras, fundido en un abrazo con Caballé antes de su intervención con la canción "T'estimo", la que más le agrada a ella.



Antes de cerrar la audición con "Que le doleur de la terre de Le Roi de Lahore", de Massenet, Caballé, como ya hizo cuando fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, hizo un alegato en favor de la paz y de la buena convivencia en el planeta tierra.



Como broche, junto a Montserrat Martí y Nikolay Baskov, entonó un tema de la paz de Vangelis, recibido con el público de pie y aplaudiendo. En sus intervenciones -ha ejercido de presentadora de sus amigos- sólo lamentó que no haya podido asistir a la fiesta Jaume Aragall. Quienes no se perdieron la conmemoración fueron el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre otras personalidades.