El 'Michael Jackson español' arrasa en Europa

El público de París pide más; 15.000 espectadores han llenado el Palacio de Congresos de la capital francesa este fin de semana. Nunca antes un musical español había iniciado una gira europea, y con este éxito: "Me ha encantado, verdaderamente me ha encantado","el espectáculo es genial" nos cuentan algunos de los espectadores.

Los protagonistas no han podido ni respirar: autógrafos, fotos, y largas colas para saludarles. 'Forever King of Pop' es el único espectáculo que la propia Fundación de la familia Jackson ha reconocido. El padre del cantante lo vio dos veces en nuestro país. Una sorpresa para una compañía española. Tras arrasar en Lisboa y París, 'Forever King of Pop' estará todo el mes de marzo de gira por Polonia.