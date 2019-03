Después del anuncio de su regreso la pasada madrugada en ABC Punto Radio por parte de José Antonio Abellán, Mecano son este viernes el grupo de moda. Sin embargo, desde la oficina de 'management' de Rosa Lagarrigue (RLM), encargada de los asuntos del trío, se templan los ánimos: "A día de hoy Mecano no tiene gira programada para el año que viene".



"En esta gira llevamos trabajando veinte años y seguimos trabajando, pero a día de hoy no tenemos nada para confirmar una gira", recalcan desde RLM a Europa Press, no sin apostillar acto seguido: "Pero ojalá se pueda confirmar pronto".



José Antonio Abellán anunció anoche que Ana, José María y Nacho regresarán el próximo año para hacer una gira de alrededor de ochenta conciertos, con la intención de recorrer España, varios países europeos e incluso diversos puntos de América.



Mecano ha sido, sin duda, un referente en el panorama musical español desde su formación en 1981. El grupo español, compuesto por Ana Torroja y los hermanos José María Cano y Nacho Cano, se mantuvo activo desde 1981 hasta 1992, con una fugaz reaparición en 1998.



La banda ha vendido hasta la fecha más de veinticinco millones de discos en todo el mundo, alcanzando un éxito sin precedentes en países como España, México, Colombia, Filipinas, Francia, Italia, Japón, Venezuela, Puerto Rico y Chile.