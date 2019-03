Madonna llena Israel con su música para reivindicar la paz

Madonna hizo bailar sin descanso al mundo terrenal y al celestial al inaugurar en Israel con una potente mezcla de beatitud y provocación "MDNA Tour", la gira mundial más larga de su carrera. "Ok, Tel Aviv ¿estáis preparados?", lanzó al abarrotado estadio de Ramat Gan para advertir de que tenían por delante dos horas de ritmo ininterrumpido, decorados cambiantes y efectos especiales.

El espectáculo, en el que hizo una larga intervención en favor de la paz en Oriente Medio, comenzó con un gran incensario balanceado por bailarines vestidos de monjes, mientras sonaban rezos en hebreo ante una gran cruz. "Girl gone wild", "Revolver", Gang Bang"... Madonna fue desgranando sus temas más marchosos, sin olvidar clásicos como "Express yourself" o "Papa don't preach".

A sus 54 años, Madonna protagonizó ante más de 30.000 personas un derroche de energía en el que dos ideas, lo profano y lo divino, y dos religiones, judaísmo y cristianismo, se entrelazaban constantemente en una mezcla de cine, música y coreografía.

La diva más universal salió con 45 minutos de retraso, pero con muchas ganas de agradar, como si la reina del pop llevase una segunda corona, la de la monarca judía Esther, nombre con el que se rebautizó al acercarse al judaísmo hace una década.

Tras una primera media hora de infarto, en la que sólo usó la guitarra para entonar "Turn up the radio", llegó el momento del euskera. Madonna presentó al trio vascofrancés Kalakan, de quien había quedado prendada en una visita al norte de los Pirineos, que cubrió de ritmo "Open your heart" y la enlazó con su tema en euskera "Sagarra Jo", interpretado como una especie de mantra en uno de los momentos más aplaudidos del recital.

Fue entonces cuando Madonna paró por primera vez, para hablar sobre la paz: "Elegí empezar mi gira mundial en Israel por una razón muy especial y específica. Todos los conflictos que ha habido desde hace miles de años en Oriente Medio tienen que acabar (...) Todos somos seres humanos, seamos judíos, cristianos, musulmanes, budistas, ateos, homosexuales, heterosexuales... Todos queremos amar y ser amados".