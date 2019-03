Lugares singulares para grabar videoclips muy 'turísticos'

Mariah Carey eligió el Museo Guggengeim de Bilbao para mostrar su dulzura. A través de su mirada Adele mostraba la belleza de París en blanco y negro. La ciudad de la luz se iluminaba con su voz con el tema 'Someone like you'.

Más urbana, Kylie Minogue cantaba en las calles de Londres. En el corazón del Soho. Eligió este mítico barrio londinense para que viandantes y curiosos la acompañaran durante la grabación de 'Timebomb'.

Los canales venecianos han servido a Russian Red como escenario para su tema 'Everyday, Everynight'. Una localización tan sugerente como su delicado estilo musical. Con su piano a todas partes, Alicia Keys se llevó su música al anfiteatro de Chavón, en República Dominicana.

Pero, sin duda, la más atrevida localización para un videoclip fue la de Shakira en Barcelona. Pudo suponerle una denuncia por ir en moto sin caso y meterse en la fuente Pla de Palau sin autorización. Contra viento y marea Shakira mostró su Loba por los lugares más emblemáticos de la Ciudad Condal.