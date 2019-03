'Get outta my way' es el nuevo single de Kylie Minogue, el segundo extraído de un disco -'Aphrodite'- que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en todo el mundo.

En el videoclip de este single, Kylie Minogue aparece con unos espectaculares estilismos, rodeada de bailarines con el torso desnudo.