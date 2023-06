Roberto Alagna inaugura la III edición del festival Santa Catalina Classics

El Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, fue el escenario del primer concierto de la III edición del festival de música clásica Santa Catalina Classics, protagonizado por uno de los nombres más destacados de la lírica internacional desde hace más de tres décadas: Roberto Alagna. En esta ocasión, el tenor estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, una de las agrupaciones sinfónicas más reconocidas en la actualidad, bajo la dirección artística de Karel Mark Chichon.

Los asistentes vivieron una velada mágica en la que el tenor francés envolvió los jardines del emblemático hotel con la magia de su voz durante una Gala Lírica muy especial. Alagna deleitó al público con su interpretación magistral de un repertorio que abarcó desde el lirismo francés hasta el verismo italiano, con sus inconfundibles toques de profundo dramatismo.

En palabras del propio Alagna: "Siempre me ha gustado actuar al aire libre, a pesar de las dificultades acústicas que a menudo conlleva. El aire libre nos permite conectarnos con los elementos, y aunque sea natural, se vuelve sobrenatural: el cielo, el viento, sentir la brisa y experimentar esa inmensidad que nos rodea. La voz que se desvanece en la vibración de la noche nos permite conectarnos a todos juntos, con el público y con la naturaleza. Me encanta este sentimiento y, a pesar de los desafíos que implica, me encanta actuar al aire libre".

Las Palmas de Gran Canaria, sede del festival

Además, refiriéndose a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sede del festival, el tenor francés destacó: "Es un honor y una emoción cantar en Las Palmas, la tierra natal de Alfredo Kraus, porque me permite rememorar a este gran artista y hombre excepcional".

Muchos de los asistentes continuaron la velada disfrutando de la deliciosa propuesta gastronómica local en el restaurante Doramas, seguida de una cena de gala en el emblemático salón Palmeras, el cierre perfecto de una noche única.

Desde su inauguración en 1890, el Hotel Santa Catalina se ha convertido en un lugar de referencia en la vida social y cultural de la ciudad. Sus habitaciones han acogido a algunas de las personalidades más importantes de los siglos XX y XXI, como Sir Winston Churchill, Agatha Christie y Alfonso XIII.