Kings of Leon publica nuevo disco: "Hemos buceado en nuestros inicios"

Pasaron de recorrer los Estados unidos con su estricto padre predicador protestante a llenar estadios y vender millones de discos. Kings of Leon se quitan definitivamente la etiqueta de grupo de culto para entregarse al gran publico con su quinto disco, 'Come Around Sundown', que sale a la venta esta semana.

Viajan en jet privado, las chicas les esperan en la puerta de su casa, y ya visten como quieren. Cuesta imaginar ahora a los Kings of Leon de hace 10 años. Cuando su padre, un predicador pentecostal los llevaba en su coche de iglesia en iglesia mientras su madre les enseñaba lo que se perdían en el colegio.

Esa educación y la música religiosa ha dejado huella en su trabajo, y también en sus costumbres, ¿por qué no rezar antes antes de salir al escenario? No renuncian a su pasado, de hecho han llevado a su padre, Leon, en el nombre del grupo, pero su vida es otra.

Hace dos años, su cuarto disco, 'Only by the nigth' les llevó a lo mas alto. Se convirtieron en el grupo de culto del momento. Ahora, ante ellos, la tentación de buscar un sonido mas comercial. Muchos les acusan de haber caído en ella en el disco que ahora presentan.

"Teníamos muy fácil ponernos y hacer seis versiones de 'Sex on fire' y 'Use somebody' pero preferimos bucear en nuestros inicios", dicen. No entran en polémicas y se relajan con este disco que dicen, es perfecto para escuchar en la playa o en un lago. Tiene un poético título con diferentes significados según donde pongas la coma. En diciembre los "hijos de Leon" estarán en España presentando su quinto disco.