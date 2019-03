Se estrenó cantando en una iglesia. No es de extrañar sabiendo que sus padres era pastores evangélicos. Hasta bien entrada la adolescencia no escuchó nada que no fuera música religiosa. Y entre salvación, verdad y fe compuso sus primeros temas.

Años después confesaría que "había besado a una chica y le gustó".Provocación y curvas. Katy Perry aprendió a sazonar su música con estos elementos y logró vender cinco millones de discos de su primer trabajo.

Ahora viene envuelta en algodón de azúcar, gigantes tartas y erupciones de nata.'En mis nuevas canciones hablo de temas más personales', nos dice. 'En ese sentido es más maduro'.

Esta religiosa chica mala, capaz de subastar el molde de su pecho por 3.000 euros para luchar con el cáncer de mama, favorita en todas las listas de cuerpos sexys, quiere pasar por el altar.Su novio Russell Brand, un freake parlanchín con tendencia a desnudarse. Un matrimonio, al menos, muy divertido.