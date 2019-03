Karim Abdul, la habilidad de un cortador de jamón musulmán

Parece uno más entre los miles de marroquíes que residen en España, pero vestido para iniciar la faena diaria algo le hace ya diferente. Karim Abdul se ha convertido en uno de los mejores esgrimistas del pata negra que hay en España.

Se gana la vida cortando finas virutas de ibérico que no se le ocurre probar. Y es que en su religión comer cerdo está prohibido. Pero sobre cortarlo, el Corán no dice nada. Sus esfuerzos por no probarlo son notables.

A sus 19 años encontró en el difícil arte del corte de jamón la puerta hacia un mundo mejor. Entre el cuchillo y la puntilla se mueve con especial soltura. Ya se ha hecho un hueco entre los mejores. Desde el año 2008 ha ganado varios premios como cortador y tiene su agenda repleta de eventos.

A su habilidad hay que sumarle la tranquilidad a quien le contrata de que no se llevará ni una sola loncha a la boca.