Julia Roberts: "Me he esculpido como actriz"

Después de presentar fuera de concurso su última película, en la que participa el actor español, 'Come, reza, ama'. "Una noche como esta me muestra que he eliminado todo lo que tenía que eliminar, me he esculpido como actriz", ha resaltado una emocionada Julia Roberts tras recoger el galardón.

La ganadora del Oscar ha pronunciado un breve discurso que ha incluido una cita anónima que, según ha dicho, le ha servido "a lo largo de los años". "Un método para esculpir un elefante es primero coger un bloque de piedra muy grande y después esculpirlo poco a poco", ha recitado Roberts que, acto seguido, ha añadido:"Una noche como esta, me muestra que he eliminado todo lo que tenía que eliminar, me he esculpido como actriz".

Previamente, Bardem ha presentado a su compañera en 'Come, reza, ama' como una actriz "versátil", que cuenta con una gran "facilidad creativa" que en cada película deja un "marca personal". "Es una suerte haber compartido escenas con Julia Roberts, es una actriz valiente", ha subrayado el también oscarizado actor.

Con una abarrotada sala Kursaal de la capital guipuzcoana, Julia Roberts ha salido a la palestra entre imágenes de sus películas, un recordatorio a su trayectoria que ha provocado que la conocida como 'novia de América' se emocionara visiblemente.

Roberts, de 43 años, ha agradecido "desde lo más profundo" el premio y se ha declarado una mujer "afortunada". "Veo todas esas imágenes y reconozco la suerte que tengo", ha indicado la actriz americana.

Asimismo, ha expresado el "honor" que le produce recibir el premio en la ciudad "más entusiasta" de las que ha visitado. Además, ha subrayado que su última película ha sido una "experiencia" que le ha cambiado y que le ha permitido hacer amigos "para toda la vida".