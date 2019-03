José Tomás: "Las cornadas son las que dan la grandeza y la gloria"

Joven, muy joven. Pero con las ideas muy claras. Así se presentaba José Tomás en Antena 3, entrevistado entonces por nuestra compañera Remedios Villa.

Confesaba el torero que le surgió la afición cuando su abuelo le llevaba a ver los toros a Las Ventas. "Soñaba con conseguirlo algún día -decía- pero hasta que no lo logras no te das cuenta de lo que es".

Le preguntábamos por su estilo, pero no sabía como definirse. "Trato de hacer las cosas lo mejor posible, como me salen de dentro, y he tratado de seguir la línea que marcan los grandes maestros, pero uno debe tener su personalidad". Ya entonces, desde luego, apuntaba maneras.

¿Y con la primera cornada? ¿No se le quitan a un torero las ganas de seguir? "Desde luego que no, nos dijo José Tomás. "Se plantean dudas, sí, pero éste es el precio que hay que pagar. Y las cornadas dan grandeza y gloria, hay que sentirse orgulloso de ellas".

Por último, el torero nos confesaba algunas de sus 'manías', como por ejemplo no subir en ascensor en los hoteles donde pernoctaba antes de las corridas.