Joaquín Sabina inicia su gira suramericana

Recién aterrizado en Argentina para iniciar su gira suramericana, Joaquín Sabina criticó el intento de veto a Mario Vargas Llosa para inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires y aclaró que el Nobel peruano es su amigo y a sus amigos "no les pide el carné".



La invitación al Premio Nobel de Literatura 2010, abiertamente crítico con el Gobierno de Cristina Fernández, para abrir la cita literaria suscitó el rechazo público de un grupo de intelectuales próximos al oficialismo y obligó a la presidenta a intervenir para frenar la polémica.



"Vargas Llosa es mi amigo y yo a mis amigos no les pido ni su carné de identidad ni les pregunto sus ideas políticas", aseguró el cantante en un encuentro con la prensa.



El peruano es "un enorme escritor", agregó Sabina, convencido de que "aunque en sus artículos y en sus proclamaciones políticas se declare casi siempre de un ultraliberalismo feroz, con el que no comulgo en absoluto, sus novelas son mucho más de izquierdas, a pesar suyo, que las de muchos escritores de izquierdas".

Sabina cree que Messi es mejor que Maradona

Pero el cantautor español también opinó sobre otros temas. El delantero argentino y figura del Barcelona, Lionel Messi, "es sin duda el mejor jugador de todos los tiempos" e incluso "es más que (Diego) Maradona", opinó Joaquín Sabina.



"Messi sin ninguna duda es el mejor jugador de todos los tiempos y si no paso a Diego ya tendrá tiempo de pasarlo. Lo que viene haciendo todos los domingos en cada partido es de otro planeta", elogió el creador de temas como "19 días y 500 noches".