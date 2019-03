Jennifer López seduce durante su concierto en Madrid

TRAS LANZAR EL DISCO 'DANCE AGAIN...THE HITS'

La cantante estadounidense no ha defraudado durante su presencia en la capital. Casi 18.000 seguidores se han entregado a su música y a sus movimientos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde han podido disfrutar de temas como el exitoso 'On the Foor'.