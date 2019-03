Javier Marías: "El Estado no debe darme nada por hacer mi trabajo de escritor"

El escritor Javier Marías, que fue galardonado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Premio Nacional de Narrativa por su libro 'Los enamoramientos', ha explicado los motivos por los que ha decidido rechazar el galardón, entre ellos, "para no ser vinculado a cualquier partido político o al poder".



Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la que también ha declarado que siempre ha rechazado toda remuneración del erario público: "Creo que el Estado no debe darme nada por efectuar mi tarea de escritor", ha argumentado.



Marías ha explicado que esta decisión ya la venía madurando desde 1995. "Durante todo este tiempo he esquivado a las instituciones del Estado independientemente del partido que gobernara y he rechazado toda remuneración que procediera del erario público. Me considero una persona independiente y no quería verme vinculado a cualquier partido político o al poder", ha dicho.



El escritor, que ha agradecido la gentileza de los miembros del jurado, confía en que su postura "no se tome ni como un feo o un agravio o como un desagradecimiento". Asimismo, ha manifestado que, en parte, esta decisión viene motivada por que su padre, Julián Marías, nunca fue galardonado con un Premio Nacional: "Si mi padre no había merecido un Premio Nacional, yo tampoco", ha indicado.