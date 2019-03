Jason Derülo: "Me encantaría hacer un dueto con Lady Gaga"

"Creo que la clave del éxito de mi música es el hecho de que es lo que he vivido, no es un trabajo para mí, no es algo que haga para alcanzar el glamour, es algo que siempre he vivido... Y creo que por eso igual la gente conecta con mi música", asegura Jason.

"Mi inspiración es siempre la vida, cosas que he hecho, cosas que he pasado, cosas que he visto, cosas que les han sucedido a mi familia y amigos... Siempre me he basado en la vida real", comenta.

Jason Derülo pertenece a una nueva generación de artistas. Cantante, compositor, bailarín y actor, arrasa en las listas de música en Estados Unidos combinando pop y R&B futurista en su single debut 'Whatcha Say', con el que se ha mantenido durante cuatro semanas consecutivas en lo más alto.

"Mi hermano, de hecho me inspiró en 'Watcha Say' y la gente siempre me pregunta si se refiere realmente a mi hermano como si yo fui el que realmente mintió, pero no, yo de hecho fui engañado cuando era muy joven y se lo que se siente. Si te fuera a engañar a ti con alguien, lo que hubiera hecho es dejar la relación porque si no estás preparado, no estás preparado", afirma el joven artista.

Jason sabía desde muy pequeño cuál era su sueño y a qué quería dedicarse el resto de su vida: "Cuando tenía cinco años me encantaba descubrir música, y pensé que eso era mi futuro y era lo que tenía que hacer. Pero realmente no fue hasta los siete años cuando me di cuenta de que quería que fuera este mi estilo de vida y que sería lo que hiciera durante el resto de mi vida".

Con un estilo personal y pegadizo, destaca a varios grandes artistas que le han influido pero que no han dejado una huella visible sus inconfundibles canciones marcadas únicamente por el 'sello Jason Delüro': "Mis mayores influencias fueron Michael Jackson, Elvis, Madonna, Prince... y contemporáneos como Justin Timberlake y Usher".

¿Un dueto con Lady Gaga? Por qué no

"Claro que me gustaría hacer un dueto con Lady Gaga", comenta riendo Jason. "Pero una canción nueva, me gustaría hacer una nueva canción con ella porque cada uno tenemos nuestro propio estilo", añade.

Con apenas 20 años, Jason Derülo, es todo un conocedor de las nuevas tecnologías y de cómo las redes sociales pueden acercarle más a su público, que crece cada día y que sólo en Facebook supera ya los 645.00 fans.

"Tengo a mucha gente en mi Facebook, en mi Twitter. Es como un periódico abierto, un diario abierto, puedo decirles lo que pienso, lo que hago... Es verdaderamente un libro abierto, y quiero estar abierto con mis fans y es una manera de que vean como soy como persona. La persona detrás de la música. Es también una forma de conectar con los fans. Me escriben, les contesto. Es algo muy interesante que hace 5 años ni existía y que me hubiera gustado hablar con mis fans", asegura.

Un mensaje dedicado a los fans

"A todos mis seguidores en España, estoy muy agradecido a vosotros. Estoy impresionado por todo el amor y apoyo mostrado. Es mi primera vez aquí y es un auténtico placer, planeo volver en una gira dentro de poco. Y os quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón porque vosotros dais significado a mi vida".

'Whatcha Say' entró en el número 2 de las listas de iTunes, vendiendo más de cinco millones de copias en el mundo y consiguiendo el doble disco de platino de la Asociación de la Industria Dicográfica Americana.

Su nuevo single, 'In My Head' sigue la estela del primero y ha entrado también en el número 1 de las listas Billboard. A partir de ahora, oiremos hablar mucho de Jason Derülo.