Una isla de libros a la espera de los brotes verdes en el primer sábado de Feria

La Feria del Libro de Madrid, que inauguró la infanta Elena y una primera tormenta con lluvia, como suele ser habitual, ha comenzado su primer sábado con afluencia de público, en un día en el que autores, como Rosa Montero o Eduardo Punset, además de firmar se han hecho fotos Y es que a los miles de lectores que se acercan a la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, ya no les basta la firma de sus escritores favoritos, también quieren fotografiarse junto a ellos con su móvil.



Así, la mayoría de los autores accede, como es el caso de Manuel Rivas, Rosa Montero que firmaba ejemplares de su libro "Lagrimas en la lluvia"; Javier Sierra con "El ángel caído" o la mismísima y televisiva Carmen Lomana, que, aunque no vendía o firmaba muchos ejemplares de su título "Los 10 mandamientos de la mujer 10", era reclamada para posar ante los móviles de muchos curiosos.



Pero, las colas para las firmas todavía han sido algo escuetas, y es que para los libreros, que tienen la esperanza de que esta feria les ayude a remontar la crisis que ya vive el sector, hoy es un día "raro". "Raro, porque no sabemos si terminará por llover y porque, además, se celebra la fina de la "Champions" entre el Barcelona y el Manchester y la gente todavía no ha reparado en la Feria", ha comentado Juan Casamayor, director de la Editorial Páginas de Espuma.