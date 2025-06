Alan Parsons, estrella principal del Bilbao BBK Music Legends a los 76 años: "Hay que preservar la creatividad del ser humano"

Ayudado por un bastón pero con el aplomo de un gigante, Alan Parsons, a sus 76 años, ha repasado en Bilbao su carrera como músico y productor, horas antes de volver a subirse a los escenarios como estrella principal Bilbao BBK Music Legends. De su lista de imprescindibles en cada concierto, volverá a sonar el icónico 'Eye in The Sky'. Parsons, en la era de la Inteligencia Artificial defiende que “hay que preservar la creatividad del ser humano”.

Desde finales de los 70 y durante los 80, The Alan Parsons Project, su proyecto junto al fallecido Eric Woolfson, se convirtió en un fenómeno de las radiofórmulas. Con álbumes conceptuales que exploraban desde las fantasías robóticas de Isaac Asimov hasta el psicoanálisis de Sigmund Freud, la banda conquistó a millones de oyentes con temas como 'Don't Answer Me', 'Eye in the Sky' o 'I Robot'.

Parsons ha repasado también su trayectoria como ingeniero de sonido en los estudios Abbey Road, donde pulió clásicos de The Beatles como el álbum del mismo nombre, "Abbey Road", o "Let it Be", aunque resta importancia a su contribución porque "estaba aprendiendo a ser un ingeniero". Alan Parsons también puso su firma en el monumental "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, el que considera mejor trabajo de su etapa como productor.

El éxito de 'Eye in the Sky' en España

Actualmente, desde su rancho en California, Parsons se encuentra remasterizando sus discos. La revisión de "I Robot" está prevista para antes de fin de año. En la era en la que la Inteligencia Artificial amenaza con ocupar el sitio de los creadores, Parsons asegura que "es muy importante en la composición musical; pero hay que ser muy cuidadosos con ella para preservar el toque humano".

Hace tres años, una cancelación por problemas de salud impidió su visita a Bilbao. "En aquel entonces fue por el Covid”. En la actualidad, son notables sus problemas para caminar sin bastón. “He sufrido tres operaciones en la espalda, pero durante el concierto permanezco sentado, así que todo está bien". Tras una carrera profesional de más de medio siglo, Alan Parsons, asegura que “no esperaba mantenerme durante cincuenta años".

En cada concierto, Parsons procura variar el repertorio aunque hay unos siete temas fijos entre los que incluye inevitablemente 'Eye in the Sky' o 'Let's Talk About Me', un tema que ha descubierto que tuvo gran acogida en España.

