La quiebra de WeGow deja en el limbo a artistas y consumidores: "No vamos a recuperar el dinero de las entradas"

"Que el fin del mundo te pille bailando", clamaba Joaquín Sabina en sus 'Noches de Boda'. Y de eso, precisamente, va la situación en la que se han quedado muchos de los artistas que confiaban la venta de las entradas de sus conciertos a la ticketera WeGow, algunos de los cuales se han visto obligados a seguir sus shows programados, sin ver ni un euro de lo recaudado por esos tickets, al haber entrado la empresa en un proceso legal de 'preconcurso de acreedores'.

La música en directo es imparable en nuestro país. La venta de entradas de conciertos en España ha alcanzado una facturación sin precedentes en 2024, llegando a los 725.609.673 euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Este hito marca el tercer año consecutivo de crecimiento en el sector, consolidando su importancia en la economía y el turismo del país, tal y como revela el Anuario de la Música en Vivo 2025 que lleva a cabo la Asociación de Promotores Musicales (APM).

WeGow anuncia que entra en preconcurso de acreedores

'Un paso necesario para buscar soluciones'

El pasado 21 de mayo, WeGow comunicó a través de sus redes sociales la situación en la que se encuentra la empresa. "Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto y sentido de responsabilidad para informarles de la compleja situación que actualmente atraviesa nuestra compañía", comenzaba el comunicado. "Hemos iniciado el proceso legal de preconcurso de acreedores, un paso que, si bien difícil, consideramos necesario para buscar soluciones que aseguren la viabilidad futura de nuestro proyecto".

WeGow achaca la comprometida situación por la que pasan a los efectos de la pandemia, entre otros factores: "hemos sufrido el impacto de una combinación de factores que han debilitado nuestra estabilidad financiera: las consecuencias aún palpables de la pandemia, al inflación de costes estructurales o la incertidumbre en el consumo cultural", señalan.

Desde la línea de negocio más afectada, 'WeGowTickets', se estaría "trabajando activamente en la propuesta de soluciones para los promotores en el contexto del preconcurso".

El preconcurso de acreedores permite a la empresa que los directivos mantengan sus puestos y da comienzo un proceso de negociación con los acreedores para subsanar sus deudas, también con la banca.

Artistas afectados

Hay artistas afectados por esta situación que aseguran que no esperan recuperar el dinero por la venta de entradas de los conciertos. En el caso de la banda Bombai, según han contado a Europa Press, acusan pérdidas del "80%".

'No vamos a recuperar el dinero de las entradas vendidas'

"Es obvio que no vamos a recuperar el dinero de las entradas vendidas, con tanta ilusión que habíamos hecho esta gira. Ya no solo para conseguir algo económico, sino para que la gente sea más fiel y venga a los conciertos. Lo que más nos jode es el respeto que se le ha perdido a toda la gente que trabaja con nosotros a la hora de crear una gira y de tener unos beneficios, ya no solo para el grupo, sino para todo el equipo", ha explicado Javier Fernández, el cantante de la banda, en declaraciones a la citada agencia. La banda considera que el movimiento de WeGow persigue 'ganar tiempo porque no ven otra salida'.

Otros compañeros, como el grupo Veintiuno, también han mostrado su descontento en redes sociales, quienes apostaban por no defraudar a sus seguidores y ofrecer los directos programados a pesar de no recibir el dinero de las entradas vendidas. "Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada", comunicaban en un primer momento.

¿Se cancelan los conciertos?

Una de las primeras dudas que surgen en torno a los conciertos programados es si siguen adelante. Al no ser WeGow organizadora de eventos, la entrada en preconcurso de acreedores no supone que estos espectáculos para los que se hayan obtenido las entradas a través de la ticketera se cancelen.

En Antena 3 Noticias hemos consultado con la OCU cuáles son las opciones que tienen los consumidores en este tipo de situaciones y esto es lo que nos han contado: "el consumidor que ha adquirido una entrada tiene que ponerse en contacto con el promotor u organizador del evento para ver si ese evento sigue adelante. Si no, una solución alternativa sería darle entradas para otro tipo de acto".

Por otro lado, "otra opción del consumidor es ponerse en contacto con su banco. Si ha pagado por transferencia, o tarjeta de crédito, argumentando lo que ha ocurrido, que la ticketera ha quebrado y que el evento no se va a celebrar, así que queremos retrotraer ese pago".

En caso de que ninguna de estas opciones llegue a buen puerto, nos explican que "el recorrido es bastante más complicado, porque nos tenemos que personar en el concurso de acreedores. Según está legislado, el concurso de acreedores el consumidor es uno de los últimos actores que va a cobrar porque delante de ellos sitúan a Hacienda, Seguridad Social, trabajadores y, por tanto, si quedara algo de la masa a liquidar sería a los consumidores, pero eso es un proceso largo, arduo y no de fácil resultado. Por tanto, esa sería la ultima opción y no es la más recomendable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com